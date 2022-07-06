Denizin 9 önemli faydası

Günümüzde deniz ve deniz suyuyla bazı hastalıkların tedavi edildiği terapi merkezleri olduğunu belirten Çoruhlu, “Siz de yaz aylarını fırsat bilip, kendi terapinizi kendiniz yapın.

Tarih boyunca başta tıbbın babası Hipokrat olmak üzere pek çok hekim denize girmenin sağlığa iyi geldiğini keşfetmiş. Hipokrat, balıkçıların ellerinin olta yüzünden kesilmesine rağmen enfeksiyon kapmamasını deniz suyuna bağlamış. Fransız Biyolog Rene Quinton da deniz suyunun kan plazmasıyla aynı öğelere sahip olduğunu ortaya çıkarmış ve tedavi edici özelliğini bilimsel olarak kanıtlamış. Dolayısıyla genellikle yüzüp, serinlemek için ya da seyredip, dalga seslerini dinleyerek ruhumuzu dinlendirdiğimiz denizin sağlığımıza birçok önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Biyokimya ve Anti-Aging Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, yaz tatilinde denize yakın yerleri tercih etmeniz için 8 önemli nedeni şöyle açıkladı…

Dr. Ayşegül Çoruhlu

1-Bağışıklığı güçlendirir

Deniz suyunda bulunan iyot bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Deniz suyu hastalıklara yakalanmanıza neden olan toksinlerden de arınmanızı sağlar. Normalde ter attığımız yerlerimiz çoğunlukla, koltuk altı, tabanlarınız ve avuçlarınızdaki porlar yani küçük delikçiklerdir. Denizin vücudunuzdan çok daha yoğun tuz konsantrasyonunda olması, bu bölgelerden toksin atmanızı sağlar. Öte yandan kumsalda geçirilen günün en büyük faydası da D vitamini depolamaktır. Bu da güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazıdır.

2-Doğal antidepresandır

Denizi seyretmek, kokusunu içimize çekmek ve dalga seslerini dinlemek ruhumuzu dinlendiren en faydalı terapilerden biridir. Denize girdiğinizde de vücudunuzda endorfinler yükselir. Mutluluk hormonu olarak adlandırılan endorfinler vücudun iç morfini gibi düşünülebilir. Kendinizi iyi hissetmenizi, ağrılarınızın azalmasını ve gevşemenizi sağlar.

3-Oksijenlenmeyi artırır

Deniz suyu vücudunuzdaki dolaşımı da etkiler. Denizin hafif soğuk etkisi ve yüzme hareketleriniz tüm vücudunuzdaki kan dolaşımını artırır. Böylelikle vücudunuz daha iyi oksijenlenir. Bu da ömrü uzatırr.

4-İyi bir uyku sağlar

Denize girmek gece daha iyi uyumanızı sağlar. Hem gün boyu doğal güneş ışığı aldığınız için sirkadiyen iç saat reseptörleriniz (biyolojik saatiniz) gece doğru zamanda sizi başta kanser olmak üzere birçok hastalıktan koruyan önemli bir hormon olan melatoninizi artırır hem de deniz suyunun içindeki mineraller kaslarınızın gevşemesini sağlar.

5-Yağ yakar

Denizde egzersizin kilo kontrolünüze yardım etmesi dışında, deniz suyunun dışarıya göre serin olması vücudunuzdaki kahverengi yağ dokusunu artırır. Kahverengi yağların içindeki yağ, kiloyu oluşturan beyaz yağlardan farklıdır ve vücudu ısıtmak için enerjiyi biriktirmek yerine yakar.

6-Cildi canlandırır

Deniz suyundaki mineraller cildi yeniler. Saçların kepeklenmesini önler, sivilceleri kurutur ve siyah noktaları temizler. Antiseptik özelliğiyle de enfeksiyonlara karşı savaşır, egzama ve kurdeşene iyi gelir; mantar ve bakterileri öldürür.

7-Düşük tansiyona iyi gelir

Deniz tuzu kullanılarak yapılan bir içecek, özellikle düşük tansiyonlu kişiler için canlandırıcıdır. Bunun için, biraz deniz tuzunu suyla karıştırıp, bekletip içmelisiniz. Aynı şeyi yüzerken ufak bir yudum deniz suyu içerek de sağlayabilirsiniz.

8-Sinirleri yatıştırır

Denizde plajda yalın ayak kumlarda dolaştıkça, topraklanır, üzerinizde gerginlik yapan elektriklenmeyi atarsınız. Kısa sürede sinirleriniz yatışır ve sakinleşirsiniz.

9-Akciğerleri güçlendirir

Denizde yüzmek, akciğerlerin kapasitesini artırır. Denizin tuzlu suyu ise tüm sinüs yollarını temizler. Üst solunum yollarına iyi gelir. Astım, öksürük gibi solunum problemleri için en iyi tedavi yöntemlerinden biridir.