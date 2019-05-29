  • BIST 87.484
  • Altın 248,136
  • Dolar 6,0058
  • Euro 6,6992
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Denizin dibinde 1,5 kilo hint keneviri bulundu

» »
Bir dalgıcın dün, Latsi Limanı bölgesinde, denizin dibinde 1,5 kilo ağırlığında Hint keneviri reçinesi bulduğu bildirildi.
Denizin dibinde 1,5 kilo hint keneviri bulundu

Fileleftheros gazetesi, dalgıcın 8 metre derinlikte bulduğu Hint keneviri reçinesini polise teslim ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

5 AYLIK BEBEK ÖLÜ BULUNDU

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa’nın güneyinde 5 aylık bir bebeğin, bakıcısı tarafından yatağında ölü bulunduğunu yazdı.

Haberde, bebeği yatağında hareketsiz yatarken bulan bakıcının hemen ambulans çağırdığı; hastaneye götürülen bebeğin öldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Habere göre bebeğin ölüm sebebi, yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Argonaftis” tatbikatı başlıyor28 Mayıs 2019 Salı 12:25
  • Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor28 Mayıs 2019 Salı 12:14
  • “Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcu 100 milyon euro’yu geçti”28 Mayıs 2019 Salı 12:11
  • Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı28 Mayıs 2019 Salı 12:02
  • Kıbrıslı Rumlar’ın seçime katılım oranı düşük oldu27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:45
  • Rum siyasi partiler, AP seçimlerini değerlendirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:23
  • Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:17
  • Sandıktan çıkan mesajlar27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:01
  • Hristofyas solunum cihazından çıkarıldı27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:35
  • AP seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti