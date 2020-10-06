Rusya'da, 1703 yılında St Petersburg şehrinin kurulmasının ardından, birkaç kale inşa edilmesi kararı alındı. Kalelerin, stratejik olarak şehri ve etrafını korumak için Finlandiya Körfezi'nin karşısında, Baltık Denizi'nin üzerinde kurulması planlandı. Bu karar 1721 yılına kadar süren Büyük Kuzey Savaşı sırasında alındı.

Veba salgını araştırmasından askeri üsse kadar pek çok amaçla kullanılmış Fort Alexander kalesi şahit olduğu olaylarla dikkat çekiyor