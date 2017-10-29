"Denizlerdeki kirliliğe karşı sıkı denetim başlatıldı"

Turizm ve Çevre Bakanlığı, denizlerdeki kirliliğe karşı sıkı denetim başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle denizlerdeki sürekli atıksu izleme sistemleri, Bakanlıkta 7/24 kamera sistemiyle takip edilebilecek ve olası bir kirlilik durumunda bakanlığa anında veri aktarılabilecek.

Kurulacak yeni sistemle denizlerde atıksuların yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi ve deniz suyunun sürekli temiz kalması hedefleniyor.

Bakanlığa bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin, Girne kuzey sahil şeridinde başlatmış olduğu derin deşarj atıksu izleme denetleme projesinde 12 tesis denizden ve karadan denetlendi. Projenin ikinci aşaması da Kasım ayı itibarıyla Güney sahil şeridi tesislerinde devam ettirilecek.

Yapılan denetimde, dalgıç yardımı ile tesislere ait deniz deşarj hatları kamera kayıtları ve çıkış hatlarından numune alınarak devlet laboratuvarında analizleri yapıldı.

Daha sonra analizlerden çıkan neticeler ve yaşanan sorunlarla ilgili otellerin tesis sorumluları ve teknik sorumluları bakanlığa davet edilerek bilgilendirme yapıldı ve gerekli ceza işlemleri uygulandı.

Bilgilendirme toplantısında otellerin tesis yetkililerine sunum yapılarak elde edilen bulgular hakkında bilgi verildi ve sorunların bir daha yaşanmaması için alınacak önlemler tartışıldı.

Yapılan sunumda turistik tesislerin sürekli atıksu izleme sistemleri ile izlenmesi hakkında detaylı bilgi verildi.

Öte yandan Çevre Koruma Dairesi müdürü Abdullah Aktolgalı başkanlığındaki teknik heyet Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirmiş, kurulacak sürekli atıksu izleme sistemi konusunda bilgiler alıp, kurulu tesisleri yerinde incelemişti.

KKTC’de de kurulacak sürekli atıksu izleme sistemiyle (sais), tesislerin çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak ph, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı (koi), askıda katı madde (akm) parametreleri ölçülerek sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak bakanlık merkezi veri tabanına aktarılacak.

Çevre koruma dairesi teknik personeli, bu sistemin kurulması için tesis sahipleriyle görüş alışverişinde bulunuldu ve sistemin kurulması için çalışmaların kısa sürede başlanacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, amaçlarının denizdeki kirliliğin önüne geçmek olduğunu söyleyerek, kirliliğe neden işletmelere de gerekli idari yaptırımın uygulandığını belirtti.

Deniz suyu kalitesinin ve kirlilik seviyesinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Ataoğlu, "Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, çevreyi, havası, suyu ve toprağıyla bir bütün olarak ele alıyor ve çalışmalarımızı bu bütünlük içerisinde uyumlu olarak yürütüyoruz” dedi.