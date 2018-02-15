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Denizlerdeki su seviyesi beklenenden hızlı yükseliyor

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Denizlerdeki su seviyesi beklenenden hızlı yükseliyor
ABD'de yeni yapılan bir araştırma denizlerdeki su seviyesinin beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor. 2100 yılına kadar yaklaşık 65 santimetrelik yükselme bekleniyor

Küresel ısınmanın denizlerdeki su seviyesinin yükselmesine neden olduğu biliniyordu. Ancak ABD’de yapılan yeni bir araştırma, denizlerdeki su seviyesinin yükselme hızına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Sonuçları Pazartesi günü Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı PNAS dergisinde yayımlanan  araştırma, denizlerdeki su seviyesinin her geçen yıl daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor.

Colorado Boulder Üniversitesi bilim insanları tarafından uydu ölçümlerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre; 1993 yılından bu yana yıllık ortalama üç santimetre artan su seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık üç kat artarak yıllık ortalama 10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Kıyılardaki su seviyesi 2100'e kadar 65 santim artacak

Araştırmayı yürüten ekipten bilim insanı Steve Nerem, yüzyılın sonuna kadar kıyı kentlerindeki su seviyesinin 2005 yılına oranla yaklaşık 65 santimetre yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Oysa şimdiye dek bunun 30 santimetre olacağı tahmin ediliyordu.

Bununla birlikte Nerem, bu öngörünün "iyimser bir tahmin" olduğunu da vurguladı. Steve Nerem, buz tabakalarında tespit edilen erime hızı dikkate alınırsa su seviyesindeki yükselme hızının daha da artabileceğini kaydetti.

Nerem ve ekibi, 1992 yılından bu yana deniz suyu seviyesindeki artışı uydu yardımı ile ölçüyor.

Atmosferdeki sera gazı emisyonunun artması ve kutuplardaki buzulların erimesi, deniz suyu seviyesindeki artışın ana sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca ısınan suyun genleşmesi de su seviyesini etkileyen bir diğer etken olarak görülüyor.

Antarktis Packeis und Treibeis (picture-alliance/dpa/blickwinkel/A. Rose)

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