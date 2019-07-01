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Denizlerimizdeki tehlikeye dikkat! Rip akıntısı nedir?

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Rip akıntısı nedir? Rip akıntısı nasıl oluşur? Rip akıntısından nasıl kurtulunur? Rip akıntısı en çok nerelerde görülür?
Denizlerimizdeki tehlikeye dikkat! Rip akıntısı nedir?

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla pek çoğumuz serinlemek için denize gidiyoruz. Ancak kimi zaman deniz keyfi büyük bir kabusa dönüşebiliyor.

RİP AKINTISI NEDİR?

Kıyıya ulaşan dalgaların, aynı tepkiyle geri dönmesidir. Burada kıyıya ulaşan dalga ne kadar güçlüyse geri dönmesi de o kadar güçlü olur.

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RİP AKINTISI NEDEN TEHLİKELİDİR?

Rip akıntısı sığ yerde yüzen bir kişiyi aniden denizin derin noktalarına çekebilir. Bu çekme esnasında kişi panik yaptığı için de boğulma vakaları görülür. Bu akıntılar profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar güçlüdür.

 

RİP AKINTISI NERELERDE GÖRÜLÜR?

Bu akıntı türü en çok  rüzgarlı, fırtınalı, dalgalı havalarda görülür.

Rip akıntısı:

*Denizin belli bir yerinde suyun rengi diğer yerlerden farklıysa
*Bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa
*Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa
*Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa; o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir.

ripo-001.jpg

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