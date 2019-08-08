Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise, Denizli'nin Çardak ilçesinde 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti, ardından Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen depremin 6,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise, Denizli'nin Çardak ilçesinde 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti, ardından Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen depremin 6,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Deprem, Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.
Saat 11.39'da da İzmir Kuşadası Körfezi’nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.