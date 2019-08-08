  • BIST 98.006
  • Altın 264,346
  • Dolar 5,4817
  • Euro 6,1337
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem

»
Türkiye/Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Denizli'de 6.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise, Denizli'nin Çardak ilçesinde 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti, ardından Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen depremin 6,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

denizli-de-6-buyuklugunde-deprem-611137-1.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise, Denizli'nin Çardak ilçesinde 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti, ardından Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen depremin 6,5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Deprem, Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Saat 11.39'da da İzmir Kuşadası Körfezi’nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmeleri sonuçsuz kaldı"06 Ağustos 2019 Salı 23:05
  • Rüstem Zeydan, AKP’den istifa etti: Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim06 Ağustos 2019 Salı 22:28
  • Suriye sınırındaki il ve ilçelere 'seferberlik emri' gönderildi06 Ağustos 2019 Salı 22:25
  • Demirtaş'a özgürlük kampanyası başlatıldı #FreeDemirtas06 Ağustos 2019 Salı 20:27
  • Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sırasında bir çocuğu tedavi eden 4 sağlık çalışanı tutuklandı06 Ağustos 2019 Salı 17:09
  • Sadece 1 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor06 Ağustos 2019 Salı 12:06
  • Salda Gölü için mahkemeden ara karar çıktı05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:46
  • Kaz Dağları'nda yurttaşlar maden alanına girdi05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
  • Medipol Üniversitesi doymuyor: İstanbul ve Bursa'da tarihi binalar tahsis edildi05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:43
  • Kamu çalışanlarının maaş ödemeleri bayram öncesinde yapılacak05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti