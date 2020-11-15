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Denizli'de AK Partili belediye başkanı hoparlörden seslendi: Hastaneler tamamen doldu, yoğun bakımlar yetmiyor

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Denizli'de AK Partili belediye başkanı hoparlörden seslendi: Hastaneler tamamen doldu, yoğun bakımlar yetmiyor
Denizli'de AK Partili belediye başkanı hoparlörden seslendi: Hastaneler tamamen doldu, yoğun bakımlar yetmiyor

Denizli’de AK Partili Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarıda bulunurken, ''Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak" ifadelerini kullandı.

Denizli Acıpayam'da vakalar artış gösterince AK Partili Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, belediye hoparlöründen vatandaşlara seslendi.

Şevkan; “Size bir doktor olarak sesleniyorum. Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor. Önlem almazsak ölümler artacak” uyarısı yaptı.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, AK Partili Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, "Sağlık çalışanlarımız da hasta ve yorgundur. Ne hastanelerde, ne de sahada personel yetmemektedir. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Şevkan, "Ölümler de bu oranda artacaktır. Tez zamanda ciddi tedbirler almazsak ölümler hepimizin canını daha çok yakacaktır. Bu hastalık sadece ileri yaşları etkilemiyor. Ne yazık ki çocuk ve gençlerimizden de zor durumda olanlar var. Bu daha ürkütücü bir tablodur. Akciğer, kalp ve beyini de tutabilmektedir. Ani kalp krizleri ve felçler meydana gelmektedir. Daha birçok etkisi olduğu ortadadır" diye konuştu.

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