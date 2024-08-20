  • BIST 10071.84
  • Altın 2724.2
  • Dolar 33.8115
  • Euro 37.4894
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Denizli’de para etmeyen karpuz, düğün davetiyesi oldu; tam 6 ton dağıttı

»
"Karpuz ucuz diye tarlada kalmasın, insanlar yesin"
Denizli’de para etmeyen karpuz, düğün davetiyesi oldu; tam 6 ton dağıttı

Denizli'de karpuz yetiştiren Yüksel Şan, tüccarın çok az para teklif etmesi üzerine karpuzu düğün davetiyesi olarak dağıtmaya başladı. Kızının düğün davetiyelerini karpuzun üzerine yapıştıran Şan, davetiye olarak 6 ton karpuz dağıttı. Şan, "Karpuzun tarlada çürüyüp gitmesine gönlüm razı olmadı. Düğün davetiyesini karpuza dönüştürdük" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde karpuz yetiştiren Yüksel Şan, bu yıl karpuz fiyatlarının düşmesi nedeniyle mahsulünü satmakta zorlandı. Dört dönümlük arazisinde yetiştirdiği karpuzlar, tarlada toptan 80 kuruşa kadar düşünce satış yapmayı bırakan Şan, ürünlerini kızının düğün davetiyesi olarak dağıtmaya başladı.

Şan, 24- 25 Ağustos tarihlerinde evlenecek kızı Büşra’nın düğün davetiyesini karpuzlara etiket olarak yapıştırıp dağıtmaya başladı. Şan, “Tüccar karpuzlarımıza 80 kuruş teklif etmektedir. Bundan dolayı, düğün merasimim vardı, düğün merasimimde düğün davetiyesi olarak tüm dostlarıma ikram etmekteyim” dedi.

Şan, şimdiye kadar yaklaşık 6 ton karpuzu düğün davetiyesi olarak dağıttığını belirtti ve "Karpuz ucuz diye tarlada kalmasın, insanlar yesin" diyerek dağıtıma devam edeceğini de ifade etti. (ANKA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor16 Ağustos 2024 Cuma 15:51
  • Erdoğan'dan değişim mesajı: Yorulan varsa kenara çekilsin14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:42
  • Japon deprem uzmanı 32 ili tek tek saydı13 Ağustos 2024 Salı 14:12
  • TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak: Tarih belli oldu12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:32
  • Mehmet Şimşek açıkladı: Vergide sistem değişiyor12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:56
  • Kargo ile yurt dışı alışverişine vergi zammı tüketicileri nasıl etkileyecek?09 Ağustos 2024 Cuma 20:38
  • Popüler oyun platformu Roblox 'çocuk istismarı' gerekçesiyle engellendi08 Ağustos 2024 Perşembe 19:44
  • Instagram'dan sonra sırada o mu var? AKP'li Yayman: Milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor08 Ağustos 2024 Perşembe 12:56
  • Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan dublör kullanarak boşanmış!07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:22
  • Eşinin ailesine "anne, baba" diye hitap etmemek boşanmada kusur sayıldı05 Ağustos 2024 Pazartesi 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti