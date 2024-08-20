Denizli’de para etmeyen karpuz, düğün davetiyesi oldu; tam 6 ton dağıttı

Denizli'de karpuz yetiştiren Yüksel Şan, tüccarın çok az para teklif etmesi üzerine karpuzu düğün davetiyesi olarak dağıtmaya başladı. Kızının düğün davetiyelerini karpuzun üzerine yapıştıran Şan, davetiye olarak 6 ton karpuz dağıttı. Şan, "Karpuzun tarlada çürüyüp gitmesine gönlüm razı olmadı. Düğün davetiyesini karpuza dönüştürdük" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi'nde karpuz yetiştiren Yüksel Şan, bu yıl karpuz fiyatlarının düşmesi nedeniyle mahsulünü satmakta zorlandı. Dört dönümlük arazisinde yetiştirdiği karpuzlar, tarlada toptan 80 kuruşa kadar düşünce satış yapmayı bırakan Şan, ürünlerini kızının düğün davetiyesi olarak dağıtmaya başladı.

Şan, 24- 25 Ağustos tarihlerinde evlenecek kızı Büşra’nın düğün davetiyesini karpuzlara etiket olarak yapıştırıp dağıtmaya başladı. Şan, “Tüccar karpuzlarımıza 80 kuruş teklif etmektedir. Bundan dolayı, düğün merasimim vardı, düğün merasimimde düğün davetiyesi olarak tüm dostlarıma ikram etmekteyim” dedi.

Şan, şimdiye kadar yaklaşık 6 ton karpuzu düğün davetiyesi olarak dağıttığını belirtti ve "Karpuz ucuz diye tarlada kalmasın, insanlar yesin" diyerek dağıtıma devam edeceğini de ifade etti. (ANKA)