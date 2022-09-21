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Denizli’de yangın söndürme helikopteri düştü!

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Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesi'ndeki yangın bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopterinin yakıt ikmali için Çardak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Denizli’de yangın söndürme helikopteri düştü!

Denizli'den orman yangınına müdahale için kalkan bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Çardak Havaalanı'ndan kalkan helikopter kalkışından kısa süre sonra ilçenin Gemiş Köyü kırsalına düştü.

İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan bir pilot ağır yaralandı. Denizli Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada; “Muğla İli Marmaris İlçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen yangın söndürme helikopteri ilimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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