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Denkaş: “İnsanımız ülkenin geleceğini düşünerek tercihini aklıyla yapmalı”

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.
Denkaş: “İnsanımız ülkenin geleceğini düşünerek tercihini aklıyla yapmalı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti.

“BİR EYLEM DE SANDIKTA BENİM İÇİN İSTİYORUM”

Güzel bir ortamda birlik yönetimi ile görüşen Denktaş, “Bakanlık dönemimde başımın en büyük derdi olan Hayvancılar Birliği’ni ziyaret ediyorum. En büyük derdi diyorum çünkü sorunu çoktu. Kendileri ile çok tartıştık, çok da eylemlerini gördük. Şimdi bende sizden bir eyleminizi daha istemeye geldim, bu da bana destek eylemidir” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Bu seçim bir siyasi partiler seçimi değil, ülkenin iç dağınıklığını toparlayabilecek, Kıbrıs sorununa hakim bir lider belirleme seçimidir. Diğer adaylara baktıktan sonra kendimi bir adım önde görmekteyim. İnsanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA HEP KUCAKLAŞTIK”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları da, “Ne kadar tartışsak da kültürümüz doğrultusunda sonunda kucaklaşma da olmuştur. Öyle ya da böyle sorunlarımızı çözdük ve yolumuza devam ettik. Seçimlerde  Serdar Bey’ e başarılar diliyoruz” dedi

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