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Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı:“Yaşanan istismar vakaları örtük kalmaktadır”

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Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, pandemi sürecinde çocuk istismarlarının örtülü kaldığını, çağdaş bir çocuk koruma sistemi hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı:“Yaşanan istismar vakaları örtük kalmaktadır”

Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, pandemi sürecinde çocuk istismarlarının örtülü kaldığını, çağdaş bir çocuk koruma sistemi hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Barış Başel, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk hak ihlallerinin önlenmesi için kapsamlı ve çağdaş bir çocuk koruma sistemi ile erken uyarı mekanizması oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Eğitimciler ve sağlık personeli tarafından fark edilebilecek istismar bulgularının, okulların kapalı olduğu pandemi sürecinde görünemediğini kaydeden Başel, “Yaşanan istismar vakaları örtük kalmaktadır” dedi

Başel, “Kapsamlı bir çocuk koruma sisteminin ve erken uyarı mekanizmalarının oluşturulmaması nedeni ile yasaklar dönemi ve açılma sonrası süreçte çocuk hak ihlalleri, ihmal ve istismar oranları bilinmemekte ne yazık ki çocuklar ancak trajik sonuçlar noktasında toplum ve basın tarafından fark edilmektedir” dedi. 

Bazı yayın organlarının, istismarcıların açık ismi ve yaşadığı yerle ilgili bilgi vermesi nedeniyle
istismara uğrayan çocuğu deşifre edebileceğini kaydeden Başel, “Bu şekilde verilen haberler mağdur çocuk için yaşanan büyük travmaya ve gelecekteki yaşantısına yönelik yıkıcı psiko-sosyal etkilere neden olmaktadır” dedi. 

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