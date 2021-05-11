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Denkay Başel’in adı Girne’de Engelsiz Doğal Yaşam Parkı’nda yaşatılacak

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Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan ve 1 milyon Türk Lirasına mal olması planlanan proje Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.
Denkay Başel’in adı Girne’de Engelsiz Doğal Yaşam Parkı’nda yaşatılacak

Yaşamını, özel gereksinimli çocuklara, belediyeye bağlı folklor ve tiyatro oluşumlarıyla gençlere ve Girne’nin gelişmesine adayan Denkay Başel’in adı Girne Salih Miroğlu Caddesi’nde oluşturulacak bir Engelsiz Doğal Yaşam Parkı’nda yaşatılacak.

 

Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı işbirliği ile çocukların, gençlerin ve girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak Engelsiz ve Doğal Yaşam Parkının yapımına , bugün sembolik bir seremoniyle başlandı.

 

Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan ve 1 milyon Türk Lirasına mal olması planlanan proje Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılacak projeyle Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.

 

Ticaret aksının olduğu, ticari alanlarla, konutların iç içe geçtiği Salih Miroğlu Caddesi bölgesinde, böyle bir yeşil alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Güngördü, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak projenin maliyetinin 1 milyon Türk Lirasını aşacağını ifade etti.

 

Proje alanında yer alan çam ağaçlarının ve doğal görünümün korunacağını söyleyen Güngördü, engelli birey ve çocukların erişimine uygun ,çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer alacağı,yüksek internet altyapısı da sunacak projenin, vakfin vizyonunu temsil eden bir alan olacağını kaydetti.

 

Parkta oluşturulacak yüksek internet altyapısı sayesinde,gençlerin , öğrencilerin bilgisayarlarıyla gelerek yararlanabileceği çok amaçlı, klasik park anlayışından farklı alan olacağını dile getiren Güngördü,burada engelli bireyler ve çocukların yararlanacağı aktivitelerin de yer alacağını anlattı.

 

Konuşmasında, projenin hayat bulmasına katkı koyan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Kurucusu Burak Başel’e , Girne Belediyesi Meclisi’ne, Kent Estetiği Şubesi’ne teşekkür eden Güngördü, projenin en kısa zamanda tamamlanacağına inanç belirtti.

 

Konuşmasının sonunda, vatandaşların bayramını da kutlayan Güngördü, covid 19 salgınının devam ettiğini anımsatarak, vatandaşlardan bayram süresince kalabalıktan uzak durmalarını , maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

 

Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı kurucusu ve Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel de, kendilerine, herkesin erişimine imkan tanıyacak, engelsiz ve doğal malzemelerle düzenlenecek bu yeşil alanın düzenlemesi fırsatını veren Girne Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

 

Yeşil alanın, özellikle engelli bireylerin yararlanabileceği bir park olacağını ifade eden Başel, yaklaşık 4 dönümlük alanda, çocuk oyun alanı dışında, Girne’nin ihtiyacı olan, gençlere hitap eden , yüksek internet erişimi sunan bir düzenleme yer alacağını ifade etti.

 

Sözkonusu alanda doğal görünümün korunacağını dile getiren Başel, projeyi buradaki doğal yapıya zarar vermeden gerçekleştireceklerini kaydetti.

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