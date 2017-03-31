Denktaş 1 hafta süre istedi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yetkililerinden oluşan heyeti kabul ederek, Türk Ajansı Kıbrıs’taki (TAK) terfiler konusunu görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette bazı ajans çalışanları da hazır bulundu.

KAPTAN: “DİYALOG ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, ajansta açılmayan terfiler konusunun çözümü adına bu görüşmenin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaptan, TAK’da Rum basını bölümünde dördüncü güne ulaşan grevi sonlandırma adına diyalog arayışlarının sürdüğünü vurguladı.

DENKTAŞ: “YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Sorunun çözümü noktasında çalışmaları tamamlamak için yaklaşık bir hafta süre isteyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu süre zarfında Başbakan’ın konuyu yeniden değerlendireceğini belirtti.