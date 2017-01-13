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Denktaş 5’inci ölüm yıldönümünde anılıyor

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Denktaş 5’inci ölüm yıldönümünde anılıyor
Denktaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için bugün Lefkoşa Cumhuriyet Parkı’nda bulunan TMT Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Anma töreni protokole dahil zevatın anıt önündeki yerini almasıyla saat 10.00’da başlayacak.

Maratoncu Şenlik Çetinkaya’nın anı koşusunun finali de yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde de anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.45’te başlayacak.

Bugün saat 12.00’de merkez camilerde mevlit okutulacak.

Denktaş ailesi, Kumsal Camii olarak da bilinen Müftü Ziya-i Efendi Camii’nde mevlit okutacak.

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