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Denktaş: 6 partinin de imza koymadığı bir deklarasyon Meclis’te okunamaz

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DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis’te söz alarak, kendilerinin deklarasyonun altında imzası olan partilerden birisi olduklarına işaret ederek, bir çalışma grubu oluşturularak herkesin uzlaştığı bir metinle Meclis deklarasyonu yayınlanması hedefiyle yol
Denktaş: 6 partinin de imza koymadığı bir deklarasyon Meclis’te okunamaz

DP Milletvekili Serdar Denktaş Meclis’te söz alarak, kendilerinin deklarasyonun altında imzası olan partilerden birisi olduklarına işaret ederek, bir çalışma grubu oluşturularak herkesin uzlaştığı bir metinle Meclis deklarasyonu yayınlanması hedefiyle yola çıktıklarını ve o yüzden imza koyduklarını söyledi.

Denktaş, gelinen aşamada bugün 4 partinin imzaladığı bir bildiriyi Meclis deklarasyonu gibi okumaya kalkmanın yanlış olduğunu belirterek, bu kargaşayı yaşatmanın Meclisi dışa karşı rezil ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın da imza koyacağı bir deklarasyon imzalanması önerisinde bulunan Denktaş, 4 partinin yer aldığı bir Meclis deklarasyonunun meclis kürsüsünden okunamayacağını ifade etti.

Denktaş, iç tüzüğe göre de bunun olamayacağına işaret ederek, 4 partinin bunu ancak başka bir platformda okuyabileceğini, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 partiden ikisinin imza koymadığı bir deklarasyonun Meclis’te okunamayacağını söyledi.

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