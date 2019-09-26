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Denktaş %65 Cumhurbaşkanı adayıyım

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Birinci Boyut programına konuk olan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.
Denktaş %65 Cumhurbaşkanı adayıyım

Denktaş, “Cumhurbaşkanlığına aday olayım mı? Olmayım mı? Çalışmalarımı hala yürütüyorum. Henüz bir karar vermiş değilim. Yoklama çalışmalarıma başladım. Şimdilik tavrım yüzde 65 aday olacağım yönündedir. Ama göreceğiz daha yüzde 35’lik bir yol vardır. Önce vatandaşın nabzını yoklamam gerekir. Bu işin bir mali boyutu vardır. Kendime bir ekip oluşturmam lazım. Şu anda daha o safadayım. Bunları bir görelim eğer tamam bu yol yürünür noktasına gelirsem o zaman aday olacağım” diye konuştu.

Serdar Denktaş, 2020’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimin kalabalık olacağına işaret etti.

Denktaş, “Diğer adaylar netleşsin hep beraber bir görelim. Ona göre bir karar vereceğiz. Büyük bir ihtimalle çoklu aday olacak. Kalabalık bir seçim olacak”dedi.

UBP Denktaş’ı destekleyecek mi? şeklindeki bir soruya ise Denktaş, “Hiçbir parti ile bu anlamda bir görüşmem olmuş değil. Aday olacaksam bağımsız aday olacağım. Başkanlıktan ayrılmamın bir nedeni de o’dur. Parti üst kademelerinin vereceği  kararlar değil önemli olan tabandaki insanlardır. 30 yıllık siyaset geçmişim var. Bu 30 yıl içerisinde kapıdan giren hiç kimsenin dinine, diline, ırkına, partisine, düşüncesine bakarak hareket etmiş değilim. Haklıysa yardımcı olmaya çalıştım. Bunun bir geri dönüşü mutlaka olacak. Dolayısıyla halkın söyleyeceğidir önemli olan. Siyasi partilerin, kurumların üstte vereceği kararların dışında. Buna bakıyorum şuanda. Elbette ondan sonra adaylığa kesin karar verirsem o safada artık partilerle görüşme, destek talep etme olabilir” dedi.

Halkın söyleceğinin önemli olduğunu vurgulayan Denktaş, aday olursa hedefinin Kıbrıs sorununun sonuçlanması olduğunu da şu sözlerle ifade etti.

“Hedefimde; Kıbrıs sorununun sonuçlanması var bakın çözümlenmesi demiyorum. Nasıl sonuçlanması gerektiğini zaman içinde konuşacağız. Sonuçlanmasıdır benim için bu belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Belirsizlik içerisinde ne kendi kendimize sahip çıkıyoruz ne bir başkasına ulaşma yönünde gayret sarf ediyoruz. Bıraktık başkaları, birileri bizim için birşeyler yapmaya çalışıyor. Bundan artık kurtulmamız gerekir. Ve elbette Denktaş vari idare olur orda. Açıklıkla bunu söylemem lazım”…..

Denktaş, Demokrat Parti’nin 30 Kasım’da gerçekleşecek kurultayta başkanlık için tek adayın olmayabileceğini de söyledi.

Serdar Denktaş, “Bir kaç arkadaşın da aday olmayı düşündüğünü biliyorum.Şuana kadar en önde görünen Fikri Ataoğlu. Ama aynı yolda yürümeyi düşünen başka arkadaşlarda vardır.Henüz tam karar verdiler mi? Çıkacaklar mı? Bilmiyorum” dedi.

Serdar Denktaş, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararın Genel Kurul’daki oylamasına katılmayacaklarını söyledi.

Denktaş, “Genel Kurul’a katılırız mıyız, katılmaz mıyız onu kendi aramızda konuşacağız. Ama oy kullanma noktasında bizim işimiz olmadığını düşünüyorum. UBP,  HP kendi kararını vermeli. Meclis’te çoğunluk vardır. Dolayısıyla onların işidir. Hükümet bozulmasın diye anlaşıyor ki UBP böyle bir karar üretti. Vefasızlıktır bir yerde. İddia edilen suç dokunulmazlığını kaldırmaya gerek olmaksızın mahkemede görüşülebilirdi” dedi. Kaynak:BRTK

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