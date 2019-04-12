Denktaş açıkladı kamuya 166 hemşire alınacak

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı kabul etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı kabul etti.

ÖZGÖÇMEN

Bugün saat 14.00’de bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’in hemşire istihdamı ve geçici çalışan hemşirelerin vardiya tahsisatı talebi oldu.



DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sendikanın geçici hemşirelere vardiya tahsisatı talebini haklı bulduğunu ve bu yönde karar alındığını belirterek; “genel yaklaşımımız, geçici de olsa, işçide olsa o görevin hakkını alması. Dolayısıyla talebiniz tarafımızdan olumlu görünmüştür” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ayrıca hemşirelere bir müjdeyi ise sıcağı sıcağına vererek; “166 kişilik yetkiniz şuanda Kamu Hizmetleri Komisyonu’na ulaşmıştır” diye konuştu.



Bu müjde sendika üyeleri tarafından sevinçle karşılandı.