Denktaş: "Adalet Bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamayı istemek ülkenin sonunu istemekle eşdeğer"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da tasdik memurluğu konusunda yapılan konuşmaya işaret ederek sadece hukuk mezunu olan tasdik memurlarının hukuk bilgisi gerektiren anlaşmaları imzalaması konusunda düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Hukuk sisteminin istisnalar dışında, son derece oturmuş, yerleşik, süratlendirilmesi gereken, gözü gibi korunması gereken, örnek alınabilecek bir sistem olduğunu kaydetti.

Sistemi hızlandırma adına yapılabilecekler olduğunu kaydeden Denktaş, sistemin kendisini değiştirmenin yapılacak en büyük yanlış olacağını dile getirdi.

Mevcut sistemin oturmuş ve güzel bir sistem olduğunu söyleyen Denktaş, yargının siyasetten ayrı üçüncü bir güç olarak kalmasının önemine değindi.

Denktaş Adalet Bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamanın ülkenin sonunu istemekle eşdeğer olduğunu söyledi.

Sistemin hızlandırılması için hükümetin attığı adımlara işaret eden Denktaş, arabuluculuk uygulaması konusunda yaşanan gelişmelerden de bahsetti.

Yargının tartışılacağı yerin yasama ya da yürütme olmadığını kaydeden Denktaş, önce yargı mekanizmasının başkanının başka ülkelerin yargı müesseselerinin başındaki kişilerle oturup tartışması, sonra konunun yasama yürütmeye gelmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş o yüzden Meclis çatısı altında Adalet Bakanlığı kurulması tartışmaları yapılmasına son verilmesini istedi.

Denktaş’ın konuşmasının üzerine yerinden söz alan Zaroğlu, Denktaş’ın “adalet bakanlığı kurup yargıyı oraya bağlamayı istemek ülkenin sonunu istemekle eşdeğer” sözleri üzerine ne kendisinin ne YDP’nin ülkenin sonunun gelmesini isteyemeyeceğini söyledi.

Denktaş bunun üzerine, o sözü Zaroğlu’nu ya da YDP’nin böyle bir şey istediğini öne sürmek için söylemediğini vurguladı.