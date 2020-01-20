Denktaş: Aday olup olmayacağıma henüz karar vermedim

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Denktaş “Ne adayım, ne değilim” diyerek diğer adaylarla konuşup, ülke için en iyi ne ise o yönde bir karar vereceğini belirti.

DP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, partisinin Girne’de düzenlenen 27’nci yıl balosunda konuşan Serdar Denktaş, “Ben bu devleti kuran adamın evinde doğdum. Doğdum doğalı devam eden Kıbrıs müzakerelerini başlatan, yürüten, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların altında imzası olan o dev liderin oğluyum. Benim karar verirken hassas davranmamı mazur görün’ dedi.