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Denktaş Afrika Gazetesini eleştirdi

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Denktaş Afrika Gazetesini eleştirdi
"Her anımızda yanımızda duran bizlere destek veren her sıkıntımıza çözüm bulmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine karşı yapılan bu sorumsuzca yayını esefle kınıyorum"

İşte o açıklama;

“Bugün Afrika Gazetesi’nin manşetine yansımış olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a yönelik atıf ile ilgili gazetenin ve aynı zanda ona destek beyanında Şener Elcil’in kendi kişisel düşüncelerini yansıtmakta olduğu inancını taşıyorum.

Her anımızda yanımızda duran bizlere destek veren her sıkıntımıza çözüm bulmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine karşı yapılan bu sorumsuzca yayını esefle kınıyorum

Esasta, TC-KKTC ilişkilerini bozmaya yönelik bu açıklamalarla, bu zihniyette olanların, bir yere varması mümkün değildir.

Türkiye, her koşulda yanımızda olan yapısı ile güçlenmemizi sağlayan Anavatanımızdır.

 

Türkiye’nin yönetim kadrosu ile ayni düşüncede olmayabilirsiniz. Ancak bir Türkiyeli yetkilinin verdiği beyanatı, üstelik çarpıtarak kullanmak, kendi gazetelerinin manşetlerine taşıdıkları yakışıksız ifadenin yine kendi yüzlerine çarpıtılmasından başka bir sonuç yaratmayacaktır.

 

Bu düşüncelerle Demokrat Parti (DP) olarak gerek Anadolu insanının desteğine, gerekse Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıslı Türk’e yönelik iyi niyetli yaklaşımlarına Kıbrıs Türk Halkının büyük çoğunluğunun olumlu duygular ile baktığının bilinmesini ve TC-KKTC ilişkilerinin bu tür manipülatif ve provakatif söylemlerle bozulamayacağına olan inancımla, yazılan, çizilen ve söylenenlerden büyük rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isterim.”

 

                                                                                           Serdar DENKTAŞ

                                                                                         Genel Başkan

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