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Denktaş: Akıncı'nın açıklaması talihsiz

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"Anavatan Türkiye’nin mücadelesine gönülden destek verirken, herkesi sağduyuya davet edip, siyasi dürtülerle bu konuyu suiistimal etmemelerini salık veririm."
Denktaş: Akıncı'nın açıklaması talihsiz

İşte o açıklama;

Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü operasyonda Mehmetçik canı pahasına Türkiye’nin sınırlarını koruyup, insanlık adına mücadele ederken, ülkemizde, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan talihsiz bir açıklama sonrası ortamın gerildiğini üzülerek izliyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin makamları ile farklılaştığımız veya aynı felsefeyi paylaşmadığımız durumlarda bunları dile getirmenin zamanı bütün Türkiye’nin kalbinin vatan savunması için muharebeye gönderdiği Mehmetçik ile birlikte attığı zaman değildir.
Türkiye’nin yürüttüğü bu mücadele ile operasyon ile ilgili haklılık görüşümü ve başarı temennilerimi, ‘Barış Pınarı’ başladığı gün dile getirmiş birisi olarak, Anavatan Türkiye’nin mücadelesine gönülden destek verirken, herkesi sağduyuya davet edip, siyasi dürtülerle bu konuyu suiistimal etmemelerini salık veririm.

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