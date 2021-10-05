Denktaş Anıtı Düzenleme İnisiyatifi Cumhuriyet Parkı’nda temizlik ve ağaçlandırma çalışması başlattı

DP milletvekili Serdar Denktaş’ın sosyal medyadaki çağrısıyla oluşturulan Denktaş Anıtı Düzenleme İnisiyatifi, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik ve ağaçlandırma çalışması başlattı.

Etkinliğe merhum Cumhurbaşkanı’nın oğlu DP milletvekili Serdar Denktaş ile kızları Ender Vangöl ve Değer Denktaş’ın yanı sıra vatandaşlar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Tatlısu Belediyesi ekipleri katıldı.

Serdar Denktaş, basına yaptığı açıklamada devlet ve hükümet yetkililerine de seslenerek, “Rica ediyorum 15 Kasım’da da 13 Ocak’ta da burada tören yapmasınlar. İstemiyoruz. Gerekmiyor. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıtı bu durumdayken önünde tören yapıp saygı göstermeye laik değiller. Saygısızlığın en büyüğünü yapmaktadırlar, daha ileriye, sahtekarlıkla saygı gösterme noktasına ulaşmasınlar. Ağır konuşuyorum çünkü yüreğimiz acıyor. Sadece evlatları olarak değil bu ülkenin insanı olarak da yüreğimiz acıyor” şeklinde konuştu.

Bu konuda yapılan açıklamaları da eleştiren Denktaş, “Babamıza saygı nedeniyle sustuk, ‘devletimize, değerlerimize, maneviyatımıza sahip çıkın’ derdi, o nedenle sustuk ama artık susma dönemi sona erdi. Kendi zihniyle, fikriyle konuşmayanlar artık bir sussun. Başkalarının dürtüsü, istemiyle, bana aileme, Denktaş’a söz söyleyenler bir sussun, artık yeter” dedi.

Denktaş, söze anıtın ve müzenin durumu hakkında bilgi vermekle başladı. Denktaş, müzenin ne halde olduğunun görüldüğünü ifade ederek, alt taraf bitti bitiyor derken burasının yeniden tamire ihtiyacı olduğunu kaydetti. Denktaş, ailenin anıt mezardaki yapılanmayı bitirmek için epeyi uğraş vermek zorunda kaldığını söyledi.

Serdar Denktaş, 2-3 yıl kadar önce Gönyeli Belediyesi’nin anıtın çevre düzenlemesini üstlenmek istediğini, Maliye Bakanı olduğu dönemde bununla ilgili kararı Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini ve burasının sorumluluğunu Gönyeli Belediyesi’ne devrettiklerini kaydetti.

Çevre düzenlemesiyle ilgili bütçenin hazırlanacağı dönemde hükümetin değiştiğini söyleyen Serdar Denktaş, Gönyeli Belediye Başkanı’nın uğraşlarına devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Gönyeli Belediye Başkanı, Başbakana giderek bu bölgenin düzenlenmesi, temizlenmesi, gerekli sosyal yapılar için 2,5 milyon TL gibi bir rakama gerek olduğunu anlatarak devletten yardım istedi. Başbakan Sayın Ersan Saner’den aldığı cevap şu oldu ‘o kadar param olsa nereye harcayacağımı bilirim’”

“BAŞKALARININ DÜRTÜSÜ, İSTEMİYLE, BANA AİLEME, DENKTAŞ’A SÖZ SÖYLEYENLER SUSSUN ARTIK, YETER !”

Bazı kişilerin “Serdar Denktaş hükümetteydi, Maliye Bakanıydı, niye yapmadı?” diye soru sorduğunu ya da bu kişilere böyle sorular sordurulduğunu ifade eden Denktaş, “Kendi zihniyle, fikriyle konuşmayanlar artık bir sussun. Başkalarının dürtüsü, istemiyle, bana aileme, Denktaş’a söz söyleyenler bir sussun, artık yeter…” ifadelerini kullandı.

“SUSMA DÖNEMİ SONA ERDİ”

Müzenin, anıtın ve anıtın mevcut düzenlemesinin Maliye Bakanı olduğu dönemde yerel bütçeden ayrılan kaynakla üstelik hiçbir dış yardım almadıkları bir dönemde yapıldığını kaydeden Denktaş, “O gün bugündür tek bir çivi çakılmadı. Bunu şekilde konuşanlar, konuşturulanlar bunu bilsin ve sussun. Yeteri kadar algı yönetimi yaptılar, sustuk…Babamıza saygı nedeniyle sustuk. ‘Devletimize, değerlerimize, maneviyatımıza sahip çıkın’ derdi, o nedenle sustuk ama artık susma dönemi sona erdi.”

Denktaş bu noktaya nasıl gelindiğini ise şu sözlerle anlattı:

“Gönyeli Belediyesi elinden artık bir şey gelmeyince devlet katkısı da olmayınca doğal olarak geri çekildi. Yedi ay kadar önce Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bize ulaşarak ‘Biz İstanbul Büyük Şehir Belediyesiyle (İBB) birlikte bu parkın tüm onarım çevre düzenlemesi ve bakımını üstlenmek istiyoruz’ dedi. ‘Bir proje hazırlayın’ dedik. Hazırladılar, üzerinde konuştuk tartıştık. İBB gerekli kararları üretti.”

İki kardeş belediyenin elbirliğiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 10’uncu yıl dönümünde hazır olacak şekilde projenin hazırlandığını söyleyen Denktaş, “İBB de Türkiye’dir” diyerek aslında bu projenin anavatan Türkiye elbirliği ile hazırlandığını kaydetti.

Denktaş şöyle devam etti: “Bu, maalesef önümüzde yerel seçimler var diye hükümet tarafından engellendi. Yapacakları tek şey, Bakanlar Kurulunda iki üç yıl önce aldığımız, bu bölgenin sorumluluğunun Gönyeli Belediyesine verilme kararını LTB olarak değişmekti.”

Bu kararın yerel seçimler nedeniyle alınamadığını söyleyen Denktaş, “Ne var seçim varsa? LTB iktidar partilerine ait değil, LTB Lefkoşalıya aittir Lefkoşalı kimi isterse seçer başkan yapar belli bir süre o da görevini yapar” ifadelerini kullandı.

“Bunu bile düşünmekten aciz, sadece kurultay ve seçim hesaplarıyla hareket eden, başka hiçbir gailesi olmayan bir zihniyetle bu iş yürümez. Biz de beklentimizi kestik, hükümetten bir şey beklemiyoruz artık” şeklinde devam eden Denktaş “Halk olarak yapabildiğimizi yapacağız. Günü geldiğinde, elbet yine LTB ve İBB işbirliğiyle ve diğer belediyelerimizin de katkılarıyla burası mamur bir hale gelir” dedi.

“SADECE EVLATLARI DEĞİL BU ÜLKENİN İNSANLARI OLARAK DA YÜREĞİMİZ ACIYOR”

Her yıl 15 Kasım’da ve 13 Ocak’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın burada bir mıntıka temizliği yaptığını ve törenlerin öyle düzenlendiğini belirten Denktaş, “Ben rica ediyorum 15 Kasım’da da, 13 Ocak’ta da burada tören yapmasınlar. İstemiyoruz. Gerekmiyor. Dentaş’ın anıtı bu durumdayken önünde tören yapıp saygı göstermeye laik değiller. Saygısızlığın en büyüğünü yapmaktadırlar, daha ileriye sahtekarlıkla saygı gösterme noktasına ulaşmasınlar. Ağır konuşuyorum çünkü yüreğimiz acıyor. Sadece evlatları değil bu ülkenin insanı olarak da yüreğimiz acıyor” şeklinde konuştu.

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine, siyasetine katılanlar gibi katılmayanlar da olabileceğini ifade eden Serdar Denktaş, “Denktaş, bu ülkenin var olabilmesi, Kıbrıs Türk halkının geleceği, bu çocukların bugün okullarda okuyabilmesi için ailesini, hayatını, gençliğini feda etmiştir. Şimdi onun yattığı yeri koruyamıyorsak yuh olsun bize. Başka söyleyecek söz kalmamıştır” dedi.

Denktaş, bugüne temizlikle başlayacaklarını, günün devamında ağaçları budayacaklarını, fidan ekeceklerini, diğer belediyelerin katkısıyla burayı daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Bu işin burada bitmediğini, bitmeyeceğini kaydeden Serdar Denktaş, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Serdar Denktaş’tan alınan bilgiye göre, anıtının tüm birimleriyle halkın ve yurt dışından gelenlerin ziyaretine açılabilmesi, çevre düzenlemesi için 2,5 – 3 milyon TL’ye, müzesinin tamamlanması için de 6-7 milyon TL’ye, toplamda yaklaşık 10 milyon TL’ye ihtiyaç var.

TAK/BRT