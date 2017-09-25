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Denktaş Ankara yolcusu

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Denktaş Ankara yolcusu
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, bu akşam Ankara’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş bu akşam 21.30’da Ankara’ya gidiyor.

 

Denktaş, Ankara temasları çerçevesinde yarın saat 15.00’de Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, saat 17.00’de TC Maliye Bakanı Naci Albağ ile TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret edecek.

 

Başbakan Yardımcısı Denktaş’a Ankara temaslarında Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya eşlik edecek.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara temaslarını tamamlayarak 27 Eylül Çarşamba günü adaya dönecek.

 

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