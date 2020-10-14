Denktaş: Babayı oğula, oğulu babaya karşı karşıya getiren bir dönem daha vardı

Serdar Denktaş oğlu Rauf Denktaş'ın Tatar'a destek açıklamasından sonra kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Babayı oğula, oğulu babaya karşı karşıya getiren bir dönem daha vardı. Oğlum canımdır, kanımdır. Yaklaşık 40 yaşında kendi kendini yönetendir. İradesi ona aittir. Benim iradem de bana. Evladım tek oğlumdur. Verdiği karar kendisinindir. Saygı duymak babamdan öğrendiğim ödevimdir. Hayırlı olsun oğlum.