Denktaş: Bana göre Şansal’ın sınır dışı kararı kalkmalı

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Serhat İncirli’nin Kıbrıs TV’de sunduğu “Kıbrıs’ta Bugün” programında Modacı Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Denktaş açıklamasında, Şansal’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda darp edilmesiyle ilgili olarak, yaptığı araştırmada apron içinde yabancıların bulunmadığını ve darp edenlerin uçak içinde bulunan yolcuların olduğunu kaydetti.

Şansal’ın uçaktaki tavırlarına sinirlenen vatandaşların uçak dışında Şansal’a saldırdığını da söyleyen Denktaş, alınan sınır dışı kararı ile ilgili olarak “bana göre kalkmalı” ifadesinde bulundu.

Denktaş, Sosyal Medya’da Barbaros Şansal’ın söylemlerinin çok daha ağırlarının kendileri için söylendiğini de sözlerine ekleyen Şansal, sınır dışı kararının kalkması gerektiğini söyledi.