Denktaş: "Bana oy verecek insanların Tatar'a oy vermeyecek diye Türkiye düşmanı ilan edilmesi kabul edilemez"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Serdar Denktaş, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi’nin bir Bakanı bugün yaptığı bir açıklamada UBP ve onun adayına oy vermenin Türkiye ile ilişkilerde bir kriter olduğu şeklinde tehlikeli ve son derece yanıltıcı bir tavır içerisine girdiğini görmekteyiz. Bana oy verecek ve beni destekleyen insanların, Ersin Tatar’a oy vermeyecek diye Türkiye düşmanı ilan edilmesini kabul etmem mümkün değildir” dedi.

Denktaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Ulusal Birlik Partisi’nin bir Bakanı bugün yaptığı bir açıklamada UBP ve onun adayına oy vermenin Türkiye ile ilişkilerde bir kriter olduğu şeklinde tehlikeli ve son derece yanıltıcı bir tavır içerisine girdiğini görmekteyiz.

Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişki 450 yıllık bir ilişkidir ve bir seçime indirgenemeyecek kadar büyük ve derindir.

‘Ersin Tatar’a oy veren Türkiye ile birliktedir, vermeyen ise Türkiye düşmanıdır’ yaklaşımı Kıbrıs Türk halkına ve onun Türkiye ile olan ilişkilerine vurulabilecek en büyük darbedir.

Ulusal Birlik Partisi’ne bu yaklaşımından vazgeçmesini ve mevcut Cumhurbaşkanının seçime yönelik çıkışları nedeniyle bozulma sürecine giren Türkiye-KKTC ilişkilerini daha da kötü noktaya çekecek açıklamalardan vazgeçmesini öğütlerim.

Serdar Denktaş olarak 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız adayım. Seçileceğime inandığım için aday oldum. Bana oy verecek ve beni destekleyen insanların, Ersin Tatar’a oy vermeyecek diye Türkiye düşmanı ilan edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Diğer adaylarında benimle ayni hissiyatı paylaştığını düşünüyorum.

Bunlar ucuz ve ilerisi için son derece tehlikeli sonuçları olabilecek bir propaganda yöntemidir.

Halkımızın ve Ulusal Birlik Partisi tabanının Ersin Tatar’ın soğuk savaş döneminden kalan propaganda makinesinde üretilen bu yakıştırma ve yalanları hak etmediği gibi, cevabını da 11 Ekim’de kurulacak sandıkta vereceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”