Denktaş: Başbakan aniden heyecana geldi ve hodri meydan çekti

Demokrat Parti (DP), “Biz birlikte güçlüyüz - Tam 25 yıldır söylediğimiz gibi” sloganıyla 25’inci kuruluş yıldönümünü dün akşam Lefkoşa’daki Elysium Park’ta kutladı.

Saat 19.00’da başlayan kutlama resepsiyonuna; Bakanlar, Milletvekilleri, parti kurucu başkan ve üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik örgütleri, halk ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı parti başkan ve temsilcileri de katıldı.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Bakan ve Milletvekilleri de konukları kapıda karşıladı.

ÖZCAFER: “GÜNDEMİMİZ ÜLKEDİR, GÜNDEMİMİZ VATANDIR…”

Gece 1 dakikalık saygı duruşu ve istilal marşının okunması ile başladı. Ardından DP Genel Sekreteri Afet Özcafer kürsüde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasının başında KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın şükranla anan Özcafer ardından DP’nin dünü ve bugünü hakkında kısa bir hatırlatma yaptı.

DP’nin tek bir gündemi bulunduğuna dikkati çeken DP Genel Sekreteri Afet Özcafer konuşmasını; “Gündemimiz ülkedir. Gündemimiz Vatandır. DP KKTC için vardır var olmaya devam edecektir. Bunu herkes böyle bilsin” diyerek sonlandırdı.

Özcafer’in konuşması dakikalarca tezahüratlarla alkışlandı.

Özcafer daha sonra kürsüye DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı davet etti.

DENKTAŞ

“25. yılda yine sizlerle, yine hep birlikte, yine güçlü, yine dimdik ayakta olduğumuzu gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz” diyerek konukları selamlayan Serdar Denktaş, DP’nin 25 yıl önce daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok eşitlik diye yola çıktığı 1992 tarihinde 9 kişi olduklarını. Bugün o 9 kişiye tüm konukların önünde saygı ile selamladıklarını, hayatta olmayanları ise rahmetle andıklarını kaydetti.

27 YILLIK SİYASET YOLCULUĞU…

30 yaşında siyaset hayatına başladığı günden bugüne aradan 27 yıl geçtiğini hatırlatan Serdar Denktaş, o günlerde çocuklarına yeterince vakit ayıramadığını çünkü rahmetli ağabeyi Raif Denktaş’ın; “bu ülkede her çocuk eşit fırsat yakaladığı gün, benim çocuklarımda o fırsattan yararlanacak” nasihatiyle yürüdüğünü belirterek; “Çocuklarıma değil çocuklarımıza bakmaya, geleceğimizi kurmaya ve korumaya çalıştım” dedi.

Denktaş, DP’nin sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin partisi olduğunu belirterek, demokrasiyi önce kendi içlerinde kurduklarını, hoşgörüyü kendi içinde yaşattıklarını vurguladı.

“DP BİR İHTİYAÇTIR”

Bugün birçok parti için hedefin sadece hükümete gelebilmek olduğunu kaydeden Denktaş, DP’nin ise hedefinin sadece hükümete gelmek değil, hükümete geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu noktayı daha ileriye götürmek için uğraş verdiğini söyledi. “Bu nedenle DP bir ihtiyaçtır” dedi.

DP’nin vizyonunun çok daha güçlü, çok daha demokratik, fırsat eşitliğine dayalı bir ülke yaratmak olduğunun altını çizen Serdar Denktaş, korudukları mirasın başında KKTC geldiğini söyledi.

“BUGÜN ÇOK İYİ MÜKEMMEL BİR DURUMDA OLDUĞUMUZU İDDİA EDEMEM. AMA ALDIĞIMIZ NOKTADAN GETİRDİĞİMİZ NOKTA SON DERECE ÖNEMLİ VE SÖZ VERİYORUM DAHA DA İYİ OLACAK”

“Bugün çok iyi mükemmel bir durumda olduğumuzu iddia edemem. Ama aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta son derece önemli ve söz veriyorum daha da iyi olacak” diyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 1992’de kurulan DP’nin o günlerde ülkenin birçok sorununa el uzatarak ilkleri başardığını hatırlattı, Cep telefonlarının adaya gelmesi, tek sesliliğin sona erip çok seslilik ile özel Radyo ve TV’lerin kurulması, kapıların açılması gibi örnekleri sıraladı.

“DP KURULDUĞU YILDAN İTİBAREN BİRİLERİNİN HOŞUNA GİTMEDİ…”

DP’nin kurulduğu günden bugüne çeşitli oyunlarla mücadele ettiğinin de altını çizen Serdar Denktaş, ancak tüm engellemelere rağmen daima var olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Denktaş devamında şöyle konuştu; “DP kurulduğu yıldan itibaren birilerinin hoşuna gitmedi. Her seçim öncesi ve şimdi gene aynı oyunlar oynanıyor. Müthiş bir kara propaganda DP’nin üstünde oynanmaktadır. Kimse bu oyunlara tevessül etmesin. İnanmasın. Hakkımızda çıkan, çıkarılan ve çıkarılacak haberlere inanmayın. Açın sorun gerçeği bizlerden öğrenin.”

“HER SEÇİM BU OYUNU DENEDİLER. HER SEÇİM YÜZLERİNE MÜTHİŞ BİR TOKAT VURUYORUZ”

Kamuoyu yoklamalarına da gülüp geçen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş; “25. yılımızda buraya katılan her ferdi 2 ile çarpsan eşittir %4.68. dolayısıyla her seçim bu oyunu denediler. Her seçim yüzlerine müthiş bir tokat vuruyoruz” dedi.

“TARİHİNDE İLK DEFA BÜTÇE AÇIĞI DEĞİL, BÜTÇE FAZLASI VEREREK BİR SEÇİME GİDİYORUZ.”

Bir buçuk yıllık hükümet döneminde yapılan icraatlardı da sıralan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, esnaftan, çiftçiye, hayvancı ve ithalatçıya ve hatta memura yapılan iyileştirme ve geriye dönük ödemelerin özetini sundu; “Tarihinde ilk defa bütçe açığı değil, bütçe fazlası vererek bir seçime gidiyoruz” dedi.

“BU ÜLKENİN KENDİ KAYNAKLARI DOĞRU YÖNETİLİRSE DEVLETE İNANARAK BELLİ BİR VİZYON PEŞİNDE KOŞULURSA BİZ KENDİ KENDİMİZE YETERİZ…”

Serdar Denktaş; “bu ülkenin kendi kaynakları doğru yönetilirse devlete inanarak belli bir vizyon peşinde koşulursa biz kendi kendimize yeteriz. Türkiye de Anavatanımız olarak bizi kucaklar.”

ERKEN SEÇİM…

Erken seçim konusunda da iktidar ortağı UBP ve ana muhalefet CTP liderlerini halkı düşünmemekle suçlayan Serdar Denktaş şunları kaydetti;

“Erken seçim belirlemek iktidarların sorumluluğu ve görevidir. Başbakan aniden heyecana geldi ve hodri meydan çekti. Böylelikle iktidar sorumluluğu olan bir konuyu muhalefetin kucağına attı. Sen belirle tarihi dedi. Muhalefet başkanı da aldı baktı. Yasal olarak en erken tarih 7 Ocak dedi.

Ertesi gün bana telefonlar gelmeye başladı. İki parti yanlış yaptı. Ocak’ta seçim olmaz dediler. Araya girmem ama vatandaşa çıkar anlatırım dedi. Anlattığımı anlayanlar var. Anlamak istemeyenler var. Ama bütçe onaylanmadan 7 Ocak’ta seçime gidecekse gelecek yıl kötü geçecek. Halkımız sıkıntı çekecek. Ancak onların meselesi halk değil kendileridir. Ağızlarından çıktığı tarihte seçim olacak. Yarış içerisindeler. Düşündükleri partileri. Bizde DP olarak diyoruz ki seçimse seçim. Ancak unutmayın halkın bir de geçim derdi var geçim.”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş sözlerinin sonunda ise partinin kuruluşundan buyana birlikte yol yürüdükleri arkadaşlarına teşekkür ederken özellikle DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’na güzel sözler sarf etti. Bu durum duygusal anların yaşanmasına da sahne oldu.

Serdar Denktaş’ın konuşması sık sık tezahüratlarla alkışlandı.