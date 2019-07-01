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Denktaş: "Başbakanın 'abartmaya gerek yok' açıklaması, beceriksizliğin açığa vurmasıdır"

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Demokrat Parti Genel Başkanı Denktaş, Taşkent'te yaşanan felaket hakkında açıklamada bulundu. Denktaş, Başbakan Tatar'ın “Abartmaya gerek yok” açıklamasını eleştirerek, söz konusu açıklamayı “tecrübesizlik ve beceriksizlik” olarak değerlendirdi.
Denktaş: "Başbakanın 'abartmaya gerek yok' açıklaması, beceriksizliğin açığa vurmasıdır"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş Taşkent’te gerçekleşen felaket ile ilgli açıklama yaptı.

Denktaş, yaptığı açıklamada Başbakan Tatar’ı hedef alarak “Sayın Başbakanın ‘abartmaya gerek yok’ şeklinde açıklaması da tecrübesizliğin ve beceriksizliğin bir kez daha açığa vurmasıdır. Sayın Başbakan ne olduğunu dahi bilmediği bir tehlikenin ardından ‘abartmaya gerek yok’ rahatlığı içerisindeyse, bir zahmet lütfen bize ne olduğunu da açıklasın” dedi.

Denktaş’ın açıklaması şu şekilde:

Taşkent yakınlarına düşen cismin füze patlaması sonucunda olduğunun tahmin edildiğini basından ve yapılan açıklamalardan öğrenmiş bulunuyorum.

Adamız etrafındaki korkunç paylaşım savaşlarından kaynaklandığı düşünülen bu ürkütücü olay sonucunda insan kaybının olmaması bizi rahatlatan tek unsurdur.

İster kaza ile isterse planlama sonucunda olsun, ülkemizin bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğu ortadadır.  

Bu olay bizlere, çevremizdeki savaşların bizlere ne kadar yakın olduğunu ve tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir.

Üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen, yetkililerin cismin ne olduğu veya patlamanın nasıl olduğu konusunda kuşku bırakmayacak açıklama yapamaması, KKTC olarak teknik yetersizliğimizin de göstergesidir.

Ancak Sayın Başbakanın “abartmaya gerek yok” şeklinde açıklaması da tecrübesizliğin ve beceriksizliğin bir kez daha açığa vurmasıdır.

Sayın Başbakan ne olduğunu dahi bilmediği bir tehlikenin ardından “abartmaya gerek yok” rahatlığı içerisindeyse, bir zahmet lütfen bize ne olduğunu da açıklasın.

Kabul etmemiz gereken gerçekler şunlardır:

a) KKTC, çevremizdeki ülkelerin en son teknoloji ürünü olan gelişmiş füze sistemlerine karşı ne kendini koruma kapasitesine ne de erken uyarı sistemi teknolojisine sahiptir.
b) KKTC böylesi bir olayı aydınlatma ne olduğunu anlamak ve anlatmak kapasitesine sahip değildir.
c) Etrafımızdaki paylaşım savaşları ülkemiz için çok ciddi tehdit oluşturmaktadır.
d) Her konuda olduğu gibi bu konuda da Anavatan Türkiye’nin koruma desteğine ne kadar ihtiyacımız olduğu aşikardır
e) “Duyumlara” göre açıklamaların veya komplo teorilerinin hiçbir şekilde Kıbrıs Türklerinin yararına olmadığı aşikarken, ülkemiz turizminin bundan etkilenme riski ortadayken, hala daha resmi açıklamanın olmaması ciddi olarak sorgulanması gereken gerçekliklerimizdir.

Ve son olarak ülkemizde barış içerisinde sürdürülebilir  bir çözümün gerekliliği bir kez daha üzücü bir olayla teyit edilmiştir.

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