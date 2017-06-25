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Denktaş: “Bayram birlik ve beraberlik duygularıyla geçsin”

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Denktaş: “Bayram birlik ve beraberlik duygularıyla geçsin”
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularıyla geçmesini diledi.

Denktaş, bayram nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş'ın mesajı şöyle:

“Bayramlar her zaman dostluk ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekişmesine, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun artmasına vesile olmuştur.

İnanıyorum ki, komşuların, akrabaların, yoksulların unutulmadığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizin gelişmesini sağlarken, toplumsal bağlarımızın güçlenmesini beraberinde getirecektir.

Ramazan Bayramının birlik ve beraberlik duygularıyla geçmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”

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