Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında kamu reformunun mutlak süratle geçeceğinin altını çizdi.

Bakan Denktaş, “Adı üstünde reform. Geçmişte verilmiş hakların bir kısmı ortadan kalkabilir, bir kısmı azalabilir.Bazı yeni birşeyler girebilir, olacak bunlar. Bugüne kadar böyle geldi, böyle devam edecek diye birşey asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

“Kamu reformu” ile ilgili sendikaların tavrının anlaşılmaz olduğunu da söyleyen Bakan Serdar Denktaş, “ Ben komite başkanı iken bütün sendikalarla kamu reformunu oturup, görüşüp,müzakeresini yaptık. Şimdi bazı maddelerde değişiklikler komite safasında olabilir. Artık teknik kurul kısmının bitmesi gerekirdi ve bunu bitirdik” dedi.

Sendikaların haklarının budandığına ilişkin söylemlerine de katılmadığını belirten Denktaş, “Bazı haklar budanacak çünkü hak değildi bunlar. Siyasetçinin seçim döneminde bolca verdiği, geçmişin o laçka idaresi içerisinde ‘alın bunu da eylem yapmayın’ diye verilen bir takım haklar var. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekir. Böylesi bir düzen içerisinde kamu çalışması dünyanın hiç bir yerinde yoktur.Olan yerler de sürünmektedir.Devlette çalışılıyorsa vatandaşa hizmeti vermek zorunluluğu olacaktır” ifadelerini kullandı