 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.038
  • Altın 140,851
  • Dolar 3,5541
  • Euro 3,8950
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADenktaş beklenen davayı açtı

Denktaş beklenen davayı açtı

» »
Denktaş beklenen davayı açtı
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “kendisi ve oğlu Rauf Denktaş’ı hedef alan yayını” nedeniyle Yeni Bakış gazetesi aleyhine “zem ve kadih” davası açtığı bildirildi.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, bugün dava dosyalamasının ardından açıklama yapan Denktaş, “Yeni Bakış gazetesinin hiç bir belgeye dayandırmadan Denktaş ailesini hedef alan yayınlarının yargı önünde mahkum olması gerektiğini” söyledi.

Denktaş, “fütursuzca ve zarar verme amacıyla yapılan yayınlara müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını” belirterek, “kişileri hedef alan bu tip karalayıcı yayınların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” de  kaydetti.

Denktaş, şunları ifade etti:

“Bugün dava açan benim ama bu tip yayınlara her vatandaş maruz kalabilir. Umarım açtığım bu davanın sonucunda tüm vatandaşlarımızı bu tür asılsız yayınlardan koruyacak emsal bir sonuç elde ederiz.  Mücadelemi hukuksal zeminde sonuna kadar devam ettireceğim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çeler: “Bu ülkede trafik güvenliği planı hiç olmadı"04 Mayıs 2017 Perşembe 13:29
  • Kar-İş eylemde: Başkentte trafik felç!04 Mayıs 2017 Perşembe 12:32
  • Meclis Trafiği konuşuyor, ilk sözü Zeki Çeler aldı...04 Mayıs 2017 Perşembe 12:01
  • Kar-İş araçlı eyleme başladı!04 Mayıs 2017 Perşembe 11:28
  • Lefkoşa'da kurşunlama!04 Mayıs 2017 Perşembe 10:51
  • Özgürgün: "Ülkeye her açıdan faydalı insanları yetiştiren bir okul"04 Mayıs 2017 Perşembe 10:21
  • Özuslu: “özgürlükler bakımından ne mükemmeliz ne de çok kötüyüz”04 Mayıs 2017 Perşembe 09:36
  • Meclisin gündemi: Trafik Güvenliği04 Mayıs 2017 Perşembe 09:17
  • Okullara taşımacılıkta kaos!04 Mayıs 2017 Perşembe 09:07
  • Başbakan Özgürgün'e mesaj var04 Mayıs 2017 Perşembe 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti