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Denktaş: “Beklenti, hükümet gidecek doviz düşecekti… Düştü mü?”

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DP MYK toplantısı sona erdi
Denktaş: “Beklenti, hükümet gidecek doviz düşecekti… Düştü mü?”

 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, kendisine yönelik organize saldırılar sonucu Maliye Bakanlığı görevini bıraktığını belirterek “Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş bu fırsatı kullanmak suretiyle beni iyice araştıracağına, suçum varsa yargılayacağına bundan kaçmayı tercih etti” dedi.

DP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından basına konuşan Denktaş, toplantıda ele alınan konulara ilişkin esas basın toplantısının yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Bugün MYK’ya son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini dile getiren Denktaş, hükümetin bozulduğu bilgisi verileli daha 24 saat olmadığını hatırlattı.

“BEKLENTİ HÜKÜMET GİDECEK DOVİZ DÜŞECEKTİ… DÜŞTÜ MÜ?”

“Beklenti neydi kaç zamandır? Bu hükümet gidecek, döviz düşecek borsa ucuzlayacak… Düştü mü, düşmedi mi? Dövize bakmadım ama bir kontrol edin bakalım, bu hükümet düşünce düzeldi mi her şey?” şeklinde konuşan Denktaş, bütün gelişmeleri yarın daha ayrıntılı şekilde basına açıklayacaklarını kaydetti.

Bugüne kadar kendisiyle çalışan tüm bakanlara, Maliye Bakanlığı’ndaki tüm bürokratlara ve memurlara, uzun süredir kendisiyle zaman zaman tartışan zaman zaman müşterek çalışmalar yapan sendikalara teşekkür eden Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevinde 3 yılı bulduğunu kaydetti.

Denktaş “Zor bir dönemi bir şekilde geçtik, büyük bir sıkıntı yaratmadan…” dedi.

“İSTİFAM AKLANMAK İSTEDİĞİMDEN”

Öte yandan, sonradan başlayan organize saldırılar, bahane aramaların kendisini bunalttığını belirten Denktaş, Maliye Bakanlığı’ndan dün istifa etmesinin, hükümete destek vereceğini açıklamasının aklanmak istemesinden kaynaklandığını ifade etti.

“HAK ETMEDİĞİM SUÇLAMALARLA ORGANİZE BİR SALDIRI ALTINDAYIM”

DP Genel Başkanı Denktaş, hak etmediği suçlamalarla, organize bir saldırı altında olduğunu ve bunun daha da devam edeceğini hissettiğini, bu nedenle hükümete bu fırsatı vermek istediğini anlattı.

“’YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE EDECEĞİM’ DİYEN ARKADAŞ KAÇMAYI TERCİH ETTİ”

“’Yolsuzluklarla mücadele edeceğim’ diyen arkadaş bu fırsatı kullanmak suretiyle beni iyice araştıracağına suçum varsa yargılayacağına bundan kaçmayı tercih etti” diyen Denktaş, yeni bir hükümet kurulur mu kurulmaz mı bilinmediğini, iki partinin hükümet kuracağının aylardır konuşulduğunu dile getirdi.

Denktaş şöyle devam etti:

“Şimdi kendisini aklamak için ‘ben kurmam’ da diyebilir. Onun bizi götüreceği yerde bu ülkenin aslında hiç ihtiyacı olmayan bir erken seçim de olabilir. Tam anlamıyla bir kaosun içerisine girdik bir yaklaşım nedeniyle, daha kötü bir söz şu anda kullanmak istemiyorum…”

“ÇOK UYUMLU BİR BAKANLAR KURULU VARDI”

MYK’nın kararları hakkında yarın daha ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını tekrarlayan Denktaş sözlerini “Çok uyumlu bir Bakanlar Kurulu vardı, güzel çalıştık, zor dönemi birli

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