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Denktaş: “Benim merhum Denktaş’tan farkım toplumsal konsensüs arayışıdır”

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Cumhurbaşkanı adayı ‘oğul Denktaş’ babası merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan farkını açıkladı.
Denktaş: “Benim merhum Denktaş’tan farkım toplumsal konsensüs arayışıdır”

BRT ekranlarında konuşan Serdar Denktaş konuyla ilgili şöyle dedi;

“Bu adanın iki eşit halkından biri olarak adayız. Yalnız bırakıldık ve bunu yeniden anlatmamamız gerekir. Merhum Denktaş yıllarca bunu anlatmaya çalıştı ve adı da bilindiği gibi ‘mister no’ya çıktı.  Merhumdan farkım toplumun her kesiminde konsensüs yaratmaya çalışarak yola devam etmektir. Tüm dünya ile, Türkiye ile ilişkilerde de konulara birimiz başka, birimiz başka yaklaşırsa kimse bizi ciddiye almaz.”

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