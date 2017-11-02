Denktaş, Berova'dan boşalan görevi kendisi yürütecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova istifasını DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ’a sundu.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Özdemir Berova, geçen haftalar içinde basında çıkan yazıların ardından Denktaş’tan bugün için randevu talep ettiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini bugün itibariyle bırakmak üzere geldiğini söyledi.

“Demokrat Parti’yle ilgili de istifa dilekçemi hazırladım ancak yürürlüğe giriş tarihini sizin takdirinize bırakıyorum” diyen Berova, ülke seçim dönemi içine girerken hükümetin devamı ve seçime sağlıklı şekilde ulaşabilmesi adına meclis çalışmalarının da bir süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

Berova, 4.5 yıllık görev süresi içerisinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “siyasetin en deneyimli kişilerinden biri olarak sizden çok şey öğrendim” dedi.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Berova’nın geçen seçimlerden önce kendisini arayarak aday olmak istediğini açıkladığını ve ulusal güçlerle birlikte DP’den aday, milletvekili ve bakan olduğunu anımsatarak, “Şimdi bu görevin sonuna geldik, bu görevi ilk verdiği söz gibi sonuçlandırdığı için ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Ayrılma kararını vermesiyle istifa görevini etik şekilde yerin getirmiştir bunun için kendisine teşekkür ederim” diyen Denktaş, istifa haberlerinin bugün basında yer almasının ardından DP milletvekili Arabacıoğlu’nun da komitelerdeki görevinden artık grup olmadıkları gerekçesiyle ayrıldığını belirtti.

Denktaş, görüşülmesi gereken yasalar hakkında bilgi vererek bu noktada sorumluluğun artık CTP ve UBP’de olduğuna işaret ederek, “Birlikte seçim kararı verebilen iki parti herhalde birlikte bu sorumluluğu da gösterecektir” dedi.

Meclis’teki durumun ve Berova’nın DP’den istifasının milletvekilleriyle değerlendirileceğini belirten Denktaş, Berova’ya verdiği hizmetler için teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Serdar Denktaş, Berova’nın istifasıyla boşalan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevine de kısa süre için atama yapmayarak kendisinin yürütebileceğini kaydetti.