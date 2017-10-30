 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.467
  • Altın 155,319
  • Dolar 3,7882
  • Euro 4,4092
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

Denktaş, Berova’dan görevini iade etmesini istedi

» »
Denktaş, Berova’dan görevini iade etmesini istedi
Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile partisinin yollarının ayrıldığını açıkladı.

Denktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Berova’nın görevini iade etmesini isteyeceğini söyledi.

Denktaş, özel bir televizyon kanalında partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendrimelerde bulundu.

Berova’nın Ocak ayında yapılacak erken genel seçimde DP’den aday olma olasılığının sona erdiğini belirten Denktaş, “Berova’nın siyasi bir geçmişi yok. Geçmiş dönem Ulusal Güçler’den bağımsız olarak geldi müracaat yaptı. Aday gösterdik, seçildi. Seçim tarihi kesinleşinceye kadar görevini sürdürdü. Kendisine teşekkür ederim, kırılmam. Görevini tamamlamıştır” dedi.

Denktaş, son seçimlerde Ulusal Güçler’den DP’den aday olan Berova’nın DP’lileşmesini beklediğini ancak, “bu olmadı” diye de kendisini suçlamadığını belirterek, siyasete devam etmesi temennisinde bulundu.

Çarşamba gününden sonra Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın görevini iade etmesini isteyeceğini de kaydeden Denktaş, YÖK Başkanı, Çarşamba günü KKTC’yi ziyaret edecek. Bu nedenle ileri bir adım atmıyoruz. Ancak, YÖK Başkanı gelip gittikten sonra kendisinin görevini iade etmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Partisindeki aday müracaat sürecinin geçtiğimiz Pazartesi başladığını belirten Denktaş, “Bugün sabah sorduğumda aday adaylığı başvurularının 16’ya yükseldiğini öğrendim. Arabacıoğlu’nun aday olması halinde 4 adayımız var. 46 yeni aday olacak. Bu sayıya Özdemir Berova dahil değil. Berova’nın DP adaylığı sona ermiştir. Adaylık müracaatını bize yapmamasını çok net söyledik” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mec-Sen Başkanlığı’na Batu Beyit seçildi30 Ekim 2017 Pazartesi 15:03
  • Kişmir: “BRTK Değişiklik Yasası bir an önce Meclis’ten geçmeli”30 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
  • İzcan: Federasyon kararını kaldırma, toplumun çıkarına değil30 Ekim 2017 Pazartesi 14:54
  • 19 UBP ve DP'li vekil, tepkiler üzerine önerisini geri çekti30 Ekim 2017 Pazartesi 14:48
  • Dikkat piyasada sahte Euro30 Ekim 2017 Pazartesi 13:10
  • Denktaş, Berova’dan görevini iade etmesini istedi30 Ekim 2017 Pazartesi 13:01
  • Oyuncu Hazar Ergüçlü’ye PKK sorgusunda takipsizlik30 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
  • Özyiğit: "Toplum bir gün bile bekleyecek durumda değil"30 Ekim 2017 Pazartesi 12:51
  • Geçen hafta 48 trafik kazasında 9 kişi yaralandı30 Ekim 2017 Pazartesi 12:32
  • Polisiye olaylar: 18 yaşından küçük kişilere nargile sattılar30 Ekim 2017 Pazartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti