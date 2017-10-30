Denktaş, Berova’dan görevini iade etmesini istedi

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile partisinin yollarının ayrıldığını açıkladı.

Denktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Berova’nın görevini iade etmesini isteyeceğini söyledi.

Denktaş, özel bir televizyon kanalında partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendrimelerde bulundu.

Berova’nın Ocak ayında yapılacak erken genel seçimde DP’den aday olma olasılığının sona erdiğini belirten Denktaş, “Berova’nın siyasi bir geçmişi yok. Geçmiş dönem Ulusal Güçler’den bağımsız olarak geldi müracaat yaptı. Aday gösterdik, seçildi. Seçim tarihi kesinleşinceye kadar görevini sürdürdü. Kendisine teşekkür ederim, kırılmam. Görevini tamamlamıştır” dedi.

Denktaş, son seçimlerde Ulusal Güçler’den DP’den aday olan Berova’nın DP’lileşmesini beklediğini ancak, “bu olmadı” diye de kendisini suçlamadığını belirterek, siyasete devam etmesi temennisinde bulundu.

Çarşamba gününden sonra Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın görevini iade etmesini isteyeceğini de kaydeden Denktaş, YÖK Başkanı, Çarşamba günü KKTC’yi ziyaret edecek. Bu nedenle ileri bir adım atmıyoruz. Ancak, YÖK Başkanı gelip gittikten sonra kendisinin görevini iade etmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Partisindeki aday müracaat sürecinin geçtiğimiz Pazartesi başladığını belirten Denktaş, “Bugün sabah sorduğumda aday adaylığı başvurularının 16’ya yükseldiğini öğrendim. Arabacıoğlu’nun aday olması halinde 4 adayımız var. 46 yeni aday olacak. Bu sayıya Özdemir Berova dahil değil. Berova’nın DP adaylığı sona ermiştir. Adaylık müracaatını bize yapmamasını çok net söyledik” dedi.