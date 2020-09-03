  • BIST 1.082
  • Altın 464,694
  • Dolar 7,4242
  • Euro 8,7905
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Denktaş: “Bir eylem de sandıkta benim için istiyorum”

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.
Denktaş: “Bir eylem de sandıkta benim için istiyorum”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti.

“BİR EYLEM DE SANDIKTA BENİM İÇİN İSTİYORUM”

Güzel bir ortamda birlik yönetimi ile görüşen Denktaş, “Bakanlık dönemimde başımın en büyük derdi olan Hayvancılar Birliği’ni ziyaret ediyorum. En büyük derdi diyorum çünkü sorunu çoktu. Kendileri ile çok tartıştık, çok da eylemlerini gördük. Şimdi bende sizden bir eyleminizi daha istemeye geldim, bu da bana destek eylemidir” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Bu seçim bir siyasi partiler seçimi değil, ülkenin iç dağınıklığını toparlayabilecek, Kıbrıs sorununa hakim bir lider belirleme seçimidir. Diğer adaylara baktıktan sonra kendimi bir adım önde görmekteyim. İnsanımız tercihini aklıyla yapmalı ve bu ülkenin geleceğini düşünerek sandığa gitmelidir” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA HEP KUCAKLAŞTIK”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları da, “Ne kadar tartışsak da kültürümüz doğrultusunda sonunda kucaklaşma da olmuştur. Öyle ya da böyle sorunlarımızı çözdük ve yolumuza devam ettik. Seçimlerde  Serdar Bey’ e başarılar diliyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Uyarı03 Eylül 2020 Perşembe 16:27
  • Pilli: “Yurt dışından gelen öğrenciler için yeni kararlar gelebilir“03 Eylül 2020 Perşembe 16:22
  • Denkaş: “İnsanımız ülkenin geleceğini düşünerek tercihini aklıyla yapmalı”03 Eylül 2020 Perşembe 15:50
  • İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek03 Eylül 2020 Perşembe 14:53
  • KAMUSEN: “Maliye Bakanlığı İle Uzlaşı Sağlandı”03 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • Basın-SEN'den Kıbrıs-SEN'e ve Kıbrıs Medya grubuna tepki!03 Eylül 2020 Perşembe 13:28
  • Maraş halen neden açılmıyor? Tatar: “Ersin Tatar Hükümetinin ilk açıklaması, Maraş Projesiydi”03 Eylül 2020 Perşembe 13:19
  • Özersay: “Taraflardan birinin sırtını sıvazlamak bölgede tehlikeli bir duruma neden olur”03 Eylül 2020 Perşembe 13:10
  • Özyiğit: “ABD’nin Tavrı Barışa Değil, Gerilime Hizmet Eder”03 Eylül 2020 Perşembe 13:01
  • İnce av 6 Eylül'de başlıyor03 Eylül 2020 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti