Denktaş: “Bir oyun bozuldu”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi .
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Denktaş, önümüzdeki süreç içerisinde yeni bir hükümetin kurulmasının gündemde olacağını ve hükümetin bozulmasıyla birlikte “bir oyunun bozulduğunu” belirtti.
Hükümetin dağılmasını “Oyun bozuldu” şeklinde tanımlayan Denktaş, söz konusu “bozulma”dan ötürü ülkenin itibar kaybı yaşadığını ve yeni bir kaos sürecinin de ülkeyi bekleyebileceğini aktardı.
Denktaş, “erken seçimin de gündeme gelebileceğini” söyleyerek, “umarım bu oyunu bozanlar oyunlarının devamını getirebilirler” dedi.
“Biz de büyük bir yükten kurtulduk” diyen Denktaş, daha büyük sorumluluğun kendilerini beklediğini belirterek “çalışmalara muhalefette devam edeceklerini” aktardı.
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