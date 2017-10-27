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Denktaş: Biz o barajları yıkar geçeriz

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Denktaş: Biz o barajları yıkar geçeriz
Denktaş, Çarşamba akşamı gerçekleştirdikleri DP’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu işaret ederek, “her seçim olduğu gibi bu seçim de DP için “Baraj maraj” diyenlere dün gece çok net biçimde gösterdik ki biz o barajı yıkar geçeriz" dedi

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, geçtiğimiz gün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Çarşamba akşamı gerçekleştirdikleri DP’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu işaret ederek “her seçim olduğu gibi bu seçim de Demokrat Parti için “Baraj maraj” diyenlere dün gece çok net biçimde gösterdik ki biz o barajı yıkar geçeriz, siz de kendi aklınızda ördüğünüz barajların altında kalırsınız” açıklamasında bulundu.

Denktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün gece bizim için çok güzel ve çok anlamlı bir geceydi. Adanın her yanından gelen tüm Demokrat Parti üye ve sempatizanlarımız ile birlikte tek yürek olduk, 25. kuruluş yılımızda hep birlikte çok güçlü bir ses verdik. Dün gece ben bu ülkeye, bu devlete ve bu halkın başarabileceklerine samimiyetle inanan gözler gördüm. O gözler ki bu topraklarda Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığı ve egemenliği için gün gele hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar, bedel ödediler ve huzurla altında yaşadığımız bu devleti hep birlikte inşa ettiler. Biz her zaman sadece kendi halkımıza güvendik. Her seçim olduğu gibi bu seçim de Demokrat Parti için “Baraj maraj” diyenlere dün gece çok net biçimde gösterdik ki biz o barajı yıkar geçeriz, siz de kendi aklınızda ördüğünüz barajların altında kalırsınız… Her zaman olduğu gibi…”

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