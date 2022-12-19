Denktaş: bizim devletimiz artık GKRY tarafından atanan "Kormacit muhtarı" ile muhatap olacak !

BU NE PERHİZ,BU NE LAHANA TURŞUSU

İşte açıklama;

KORUÇAM SEÇİMLERİ

2005 yılında ilk kez o köyde yaşayanlara kendi muhtarlarını seçme hakkı kullandırmıştık. Dönemin Dışişleri bakanı olarak orada yaşayan Maronitlerin bizimle muhatap olacak muhtarlarını kendilerinin belirlemeleri, GKRY tarafından atanan Muhtarı muhatap almayacağımızın ilanı idi.

Şimdi "İki Devlet" esasında çözüm istediğini söyleyen taraf, bu köyde yaşayan insanlara "azınlık" muamelesini bile fazla görerek muhtarlarını belirlemelerine izin vermiyor. Yani bizim devletimiz artık GKRY tarafından atanan "Kormacit muhtarı" ile muhatap olacak demektir.BU NE PERHİZ,BU NE LAHANA TURŞUSU