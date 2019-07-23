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Denktaş: Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve işbirliğinden geçiyor

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Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri kapsamında bugün Türk Mukavemet Teşkilatı, Genç İşadamları Deneği ve Sanayi Odası ile görüştü.
Denktaş: Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve işbirliğinden geçiyor

Partiden verilen bilgiye göre, Hidrokarbon konusunda konuşan Serdar Denktaş; “Uluslararası camianın bazı üyeleri kendi çıkarları uğruna GKRY İle işbirliği içerisinde Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını görmezden gelerek Doğu Akdeniz’i bir gerginlik alanına çevirmişlerdir. Bölgemizdeki sorunun çözümü diyalog ve işbirliğinden geçmektedir” dedi.

Ortak Komite fikrine destek vermek ve bu konuda Kıbrıs Türk halkının düşüncelerini uluslararası camiaya duyurmak üzere yaptığı bu görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağını belirten Denktaş; “Adamız etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıs Türklerinin de hakları bulunmaktadır. Kıbrıs Türklerinin haklarının ne olduğuna karar verecek merci Rum Yönetimi değildir” dedi .

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