DENKTAŞ: “Bu ülkenin iradesi gittikçe erozyona uğruyor”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş açıklama yaptı. Denktaş, “Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım” diye konuştu.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş açıklama yaptı. Denktaş, “Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım” diye konuştu.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş açıklama yaptı. Denktaş, “Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım” diye konuştu.

Denktaş, “Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklaması şöyle:

“Bir seçimi daha geride bıraktık. Aldığım oydan elbette memnun değilim. Ancak üzerinde durmamız gereken ve benim de önümüzdeki günlerde üzerinde kafa yoracağım konu, ülkemiz insanın yarısının sandığa gitmediği gerçeğidir.

Kimin ne kadar oy aldığından çok daha önemli olan şey, bu ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır.

Ben öncelikle aileme, sonra da benimle birlikte canla başla çalışan ekibime ve mesajlarımın kitlelere ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederim.

Elbette önümüzdeki bir iki gün içerisinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapıp seçim sonuçları ile ilgili fikirlerimi halkımla paylaşacağım.

Hoşça kalın. Şimdilik.”