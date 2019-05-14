  • BIST 87.682
  • Altın 252,772
  • Dolar 6,0573
  • Euro 6,8103
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Denktaş: Büyük bir yükten kurtulduk

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni hükümeti kurma görevi vermesi öncesinde siyasi parti başkanlarıyla bugün yaptığı görüşmeler çerçevesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.
Denktaş: Büyük bir yükten kurtulduk

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de hazır bulundu. 

Denktaş görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte yeni bir hükümetin kurulmasının gündeme geleceğini, beklentinin iki partinin kurması olduğunu söyledi. 

Denktaş, “Kendi düşüncem bir oyun bozulmuştur. Bu oyun sonunda bir itibar kaybı vardır. Yeniden itibar elde etmek için bir oyun değişikliğine gidilebilir. ‘Kurmuyoruz biz, bu söylenenler doğru değildi’ manevrası yapılmaya çalışılabilir.

Bu da memleketi yeni bir kaosa götürür. Erken seçim gündeme gelebilir” dedi. 

Seçim Yasası’nın hazır olmadığını, mali yönden sıkıntılar bulunduğunu dile getiren Denktaş, “Ümit ediyorum bu adımları atanlar, oyunlarının devamını getirirler, kurulur bir hükümet” diye konuştu. 

Denktaş, büyük bir yükten kurtulduklarını, büyük bir sorumlulukla muhalefet görevine devam edeceklerini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP’de ‘Hükümet’ toplantısı14 Mayıs 2019 Salı 11:17
  • Akıncı-Denktaş görüşmesi tamamlandı14 Mayıs 2019 Salı 11:13
  • UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor14 Mayıs 2019 Salı 11:04
  • Denktaş: “Bir oyun bozuldu”14 Mayıs 2019 Salı 10:59
  • Akıncı Tatar'ı davet etti, hükümet kurma görevini vermesi bekleniyor14 Mayıs 2019 Salı 10:56
  • Temas eden elektrik telleri yangına neden oldu!14 Mayıs 2019 Salı 10:41
  • Kulis Haber : DP'den UBP tek başına azınlık hükümetine destek!14 Mayıs 2019 Salı 10:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı TDP Genel Başkanı Özyiğit'i Kabul Etti14 Mayıs 2019 Salı 10:13
  • BRT'nin ilk müdürüydü14 Mayıs 2019 Salı 09:58
  • Gözler Akıncı'da, hükümet kurma görevini bugün verebilir14 Mayıs 2019 Salı 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti