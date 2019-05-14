Denktaş: Büyük bir yükten kurtulduk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni hükümeti kurma görevi vermesi öncesinde siyasi parti başkanlarıyla bugün yaptığı görüşmeler çerçevesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de hazır bulundu.

Denktaş görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte yeni bir hükümetin kurulmasının gündeme geleceğini, beklentinin iki partinin kurması olduğunu söyledi.

Denktaş, “Kendi düşüncem bir oyun bozulmuştur. Bu oyun sonunda bir itibar kaybı vardır. Yeniden itibar elde etmek için bir oyun değişikliğine gidilebilir. ‘Kurmuyoruz biz, bu söylenenler doğru değildi’ manevrası yapılmaya çalışılabilir.

Bu da memleketi yeni bir kaosa götürür. Erken seçim gündeme gelebilir” dedi.

Seçim Yasası’nın hazır olmadığını, mali yönden sıkıntılar bulunduğunu dile getiren Denktaş, “Ümit ediyorum bu adımları atanlar, oyunlarının devamını getirirler, kurulur bir hükümet” diye konuştu.

Denktaş, büyük bir yükten kurtulduklarını, büyük bir sorumlulukla muhalefet görevine devam edeceklerini belirtti.