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Denktaş: “Çakıcı milletin değil müteahhitlerin vekilliğini yapıyor”

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Denktaş: “Çakıcı milletin değil müteahhitlerin vekilliğini yapıyor”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplandı. Toplantı sırasında söz alan Denktaş, 2 milyon liralık zarara ilişkin konuşarak "kumpas Müteahhitler Birliği içinde" dedi.

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, kamu ihalelerinde yapılan yanlış uygulamalara işaret ederek “Devlet 2 milyon TL zarara uğratıldı, ben haksızlıklara sebep olanların istifasını duymak isterim” dedi.

Hükümetin ihale yapamayacak durumda olduğunu savunan Çakıcı, “milletvekillerini salak yerine koyduklarını” söyleyerek adli soruşturma talep etti.

Çakıcı, sorumluların İyi İdare Yasası’nı uygulamakla yükümlü olduğunu ancak Meclis’e getirilen konuların bazılarının oyalama taktiği olduğunu ileri sürdü.

Mehmet Çakıcı, inşaat müteahhitlerinin şikayetlerinin de değerlendirilmediğine işaret ederek, bu tür usulsüzlük iddialarının gerektiği şekilde incelenmesini istedi.

DENKTAŞ: “KUMPAS MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ İÇİNDE”

Çakıcı’nın ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çakıcı’nın 2 milyonun heba edildiği iddialarının kaynağını sorarak, kumpasın Müteahhitler Birliği’nin içinde olduğunu savundu.

İhale Yasası’nın uygulamaya yeni girmesi nedeniyle zaman zaman hatalar yapılabildiğine işaret eden Denktaş, ihalelerin düzgün ve yasaya uygun yapmaya çalışanların suçlanmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Denktaş, “Çakıcı milletin değil müteahhitlerin vekilliğini yapıyor” dedi.

Serdar Denktaş, 2016 bütçesinin bir hafta içinde web sayfasında yerini alacağını da belirtti.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal ise, yaşananların Meclis’in itibarının zedelendiğini, bu küçücük toplumda herkesin, kimin ne olduğunu bildiğini söyledi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından rapor ve ek rapor madde madde okunarak yapılan öneriler oylanarak tasarının 3. görüşmesi ivediliği olmaması nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

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"Alın size kumpas"

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