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Denktaş: "Çalışmayı hızlandırmak için el attım"

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Denktaş: "Çalışmayı hızlandırmak için el attım"
Ercan Havalimanından Girne’ye geçen Denktaş ayağının tozuyla, personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yapılan greve giderek daire personelini dinledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Ankara temaslarını tamamladıktan sonra bu sabah adaya döndü. Ercan Havalimanından Girne’ye geçen Denktaş ayağının tozuyla, personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yapılan greve giderek daire personelini dinledi. Bir takım girişimlerde bulundu.

Denktaş’ın ziyaretinden memnun kalan, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi personeli duyarlılığından ötürü Denktaş’a teşekkürlerini sunarken, hükümetten beklentilerini sıraladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi Bölge Amiri Bilgin Körükçü, personelin özveriyle çalıştığını, grev yanlısı olmadığının bilinmesini isterken, var olan sıkıntıların greve neden olduğunu söyledi.

Şube personelleri ise grevden özellikle yaşlı vatandaşların mağdur edildiğini ancak yüklerinin ağırlığından randımanlı bir hizmeti sağlamada artık yetersiz kaldıkların bilinmesini arzu etti. Var olan personel sıkıntısının biran evvel giderilmesi gerektiğini belirtti.

DENKTAŞ:

Grevcilerin sorunlarını teker teker dinleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise bir takım girişimlerde bulunarak öncelikle ilgili Bakan ve Personel Dairesiyle istişarelerde bulundu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Burada basına açıklamalarda da bulunan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, biran önce grevin sonlanması için zaten bir çalışmanın yapıldığını, kendisinde bu çalışmayı hızlandırmak için el attığını söyledi.

Denktaş; “Grevin kalkabilmesi için alınabilecek tedbirler var. Öncelik şubedeki personel açığını kapatmak. Ümit ederim gelecek haftanın ilk iki gününde bu sorun giderilir. Başta yaşlı olmak üzere tüm vatandaşlarımız da hizmet almaya devam eder” dedi. 

Personel, asansörün çalışmadığı, odaların yağmur suyu aldığı yönünde bir takım daire ile ilgili sıkıntıları da Başbakan Yardımcısı Denktaş’a iletti. Denktaş var olan sıkıntıları da yerinde inceledi. 

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