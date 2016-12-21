Denktaş, “Cenevre davetine düne göre daha olumluyum”

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, daha önce istediği uzlaşma belgelerinin bugün kendisine gönderildiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, daha önce istediği uzlaşma belgelerinin bugün kendisine gönderildiğini belirtti.

Serdar Denktaş, “Cumhurbaşkanının jesti karşısında Cenevre’ye gidip gitmeme konusuna daha olumlu bakıyorum”dedi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş bugün BRT’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Serdar Denktaş, belgeleri tam olarak incelemediğini ama Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu jesti karşısında Cenevreye gitme konusunda düne göre daha olumlu bir bakış açısının oluştuğunu söyledi.

Serdar Denktaş, 13. Maaş ve Mazot desteği ödemelerinin yarın yapılacağını da açıkladı.

Denktaş, çarşının canlanması açısından, 13. maaşları erken ödeyeceklerini belirterek, vatanmdaşlara; bunun ülke ekonomisine olumlu yansıması açısından alışveriş yaparken kuzeyi tercih etmeleri çağrısında bulundu.