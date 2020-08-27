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Denktaş: “Çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamaz”

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Denktaş: “Çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamaz”
Denktaş: “Çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamaz”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, 50 yıldır görüşülen Kıbrıs sorunu konusunda çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varılamayacağını belirterek alternatiflerin varlığının hissettirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu ve gece konakladığı Gazimağusa’da temaslarına devam etti.

Denktaş bu kapsamda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyelerine vizyonunu anlattı ve soruları yanıtladı.

Hiçbir olayı politize ederek hareket eden biri olmadığına değinen Denktaş, gazilerin uzun zamandır beklediği ve babasından kendisine vasiyet olarak kalan madalya sorununu çözen kişi olduğunu ancak hiçbir madalya takma töreninde de bulunmadığını söyledi.

 

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Denktaş, imzalanacak bir moratoryumla  çatışmaya giden sürecin engelleneceğine inandığını dile getirdi ve “Çünkü aklın yolu bir” dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarının önemine değinen Denktaş, uzlaşarak konuşarak bir çözüm bulunabileceğini belirtti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Bir kere bizim 1960’dan kaynaklanan kurucu hakkımız var. 1963’de bu hakkımız işgal edildi. Ama kuruluşunda eşit halk olarak orada bulunmaktaydık. Ve eşit ortak olarak da adanın tüm zenginliklerinde yüzde 50’dir payımız. Temsiliyettir yüzde 70’e 30 olan. Bazı arkadaşlar bunun farkında değil. Burada Türk ya da Rum olmasa, başka milletten bir ada burada olsa dahi Akdeniz’in en büyük kıyısına sahip Türkiye’nin imzalanacak münhasır ekonomik bölge anlaşmaları ile ilgili burada söz hakkı vardır.”

 

Amacın Türkiye’yi Akdeniz’de karasularına hapsetmek olduğuna dikkati çeken Denktaş, Türkiye’nin konuyla ilgili sert tepkisinde haklı olduğunu vurguladı.

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sorunlar Güney ile nasıl çözülecek? Öncelikle oturup 50 yıldır görüştüğümüz iki kesimli iki bölgeli federasyon tezinin yürütülemeyeceğine dönük bir anlaşma yapmamız lazım. Zayıf bir merkezi hükümet kurulabilir mi? Bunu konuşabiliriz. Eğer olmuyorsa yine bu görüşmelerin ucu açık değil ufku açık olması gerektiğini belirtip görüşme masasında bu işin olamayacağını referanduma giderek halka anlatmalıyız. Bizim söyleyeceğimizi dünya kabul etmez. Ama halkın verdiği bir karara dünyanın hiçbir ülkesi karşı duramaz. Biraz daha cesur olmamız lazım. Alternatiflerimizin var olduğunu hissettirmemiz lazım. Şimdiki gibi biz çözüme mahkumuz yaklaşımıyla bir yere varmak mümkün değil”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Gazimağusa ziyareti kapsamında Surlariçini gezdi esnaflarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Mağusa Suriçi Derneği’ni de ziyaret eden Denktaş burada adaylığı hakkında bilgiler verdi ve soruları yanıtladı.

Denktaş ayrıca, Maraş mahallesinde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

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