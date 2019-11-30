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Denktaş Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı!

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Denktaş Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı!
Denktaş Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı!

Denktaş Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı!

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş DP Kurultayında yaptığı konuşmada 2020'de yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağının sinyallerini verdi.

Denktaş konuşmasında Kıbrıs konusunun değerlendirdiği konuşmasında konuşmasını kısa keserek bu konuları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bolca konuşacağız diyerek iç konulara geçti.

DP Genel Başkanlığına tek aday olan DP Gazimağusa milletvekili Fikri Ataoğlu getirildi.

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