  • BIST 1.103
  • Altın 469,163
  • Dolar 7,4578
  • Euro 8,8357
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli: “1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı”

Denktaş, Cüneyt Özdemir’in programındaydı

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına konuk olarak soruları yanıtladı.
Denktaş, Cüneyt Özdemir’in programındaydı

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Seçimler konusunda sorulan soruyu cevaplayan Denktaş, “Bu seçimleri alacağımı görebiliyoruz, araştırmalar genelde algı yönetmeye göre yapılıyor. Fakat işin bir de sahası var. Geldiğim her yerde kimi Denktaş’ın emanetisin diyerek, kimi otuz senelik siyasi hayatınızda partizanlık yapmadınız diyerek, kimisi de icraatlarınızda çok iyi bir politika izlediniz diyerek beni destekliyor” dedi.

“İki aday Türkiye’yi seven ve sevmeyen olmak üzere bir algı yaratmaya çalışıyor” diyen Denktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Ben de ısrarla bunun yanlış olduğunu, ülkenin Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler olarak ayrıştırılmasının çok büyük bir hata olduğunu savunuyorum. Her Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’yi severek doğduğunu ve severek büyüdüğünü söylemekteyim. Zaman zaman Ankara ile fikir ayrılıkları yaşayabiliriz ama Kıbrıs’ta yaşayan, izole altında olan bir halkın temsilcileriyiz. Dolayısıyla bu algıları daha farklı bir perspektiften görebiliyoruz. Ayrı düşünme ve düşündüğünüzü söyleyebilme noktasında kavga ile değil efendilikle konuşma taraftarıyım. Halk bu farkı biliyor ve Türkiye ile kavga eden birini istemiyor. Fakat Türkiye’nin her söylediğine evet denmesini de istemiyor, kendi haklarını koruyan bir ses istiyor ve o ses olarak beni görüyor.”

“11 EKİM’DE İKİNCİ TURA KALACAĞIM VE 18 EKİM’DE CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM “

“11 Ekim’de ikinci tura kalacağım ve 18 Ekim’de Cumhurbaşkanı olacağım“ şeklinde konuşan Denktaş, “Masaya oturmak, görüşmek zorundasınız. Masada şu an iki kesim, iki toplumlu federasyon var. İki asırdır konuştuğumuz bir sorun var ve bu sorun BM’de değil, bunları kabul etmemekte direnenlerde... Önce oturup bu konuştuğumuz sorundan başka bir raya geçelim. Bu ray KKTC’nin tanıtılması diye ortaya çıksam beş yılda bunu başaramayacağımız ortada. Anastasiadis’in  geçmişte ortaya attığı şeyde de çok zayıf bir ortak hükümet ama güçlü bir federal bir devletten bahsediliyor. Bunu ortaya attı ve geri çekti. Şimdi kendi sözünü kendisine satma dönemini başarabilecek miyiz? Ufku açık bir şekilde denememiz lazım. Bizim kime ne olduğumuzu gösterme, uluslararası hukuka başvurma hakkı ve yıllardan beridir elimizden alınan insan hakları haklarımızı ve ambargolar gibi konuların üzerine gitme zamanıdır. Güneye alternatifin olduğunu hissettiren, onlara mahkum olmadığımızı gösteren bir yaklaşımdır benim bahsettiğim” dedi.

Programda gelen soruları da yanıtlayan Denktaş şu cevapları verdi;

“Korona öyle bir noktaya geldi ki maalesef yeniden patlamış durumda. Bunun nedeni kendi içimizdeki dağınıklıktır, beceriksizliktir. Tüm bunlar Cumhurbaşkanı ve hükümet arasındaki kavgadan, diyalogun olmamasından ve birbirini anlamamasından kaynaklı. Tüm bunları toparlayacak bir yönetim şekli sunuyorum halkımıza.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 Sonuçlarına Göre Gençlerde Korona Virüs Artıyor...11 Eylül 2020 Cuma 16:17
  • Pandemi Hasatanesi inşaatında bir işçinin hayatını kaybettiği olayınayrıntıları belli oldu11 Eylül 2020 Cuma 16:06
  • Duruşma 7 Ekim’e ertelendi11 Eylül 2020 Cuma 16:03
  • Lefkoşa'da üzerinde uyuşturucu bulunmuştu11 Eylül 2020 Cuma 16:01
  • Hırsızlık yaptığı apartmanda 2 kişiyi yaralayan hırsız tutuklandı11 Eylül 2020 Cuma 15:58
  • Pompeo Kıbrıs’ı ziyaret edecek: ‘Tansiyonun düşürülmesi gerek’11 Eylül 2020 Cuma 13:39
  • Limandan Yük Taşıma Aparatını Çaldı11 Eylül 2020 Cuma 12:45
  • Karantinadan Kaçmaya Çalıştılar11 Eylül 2020 Cuma 12:40
  • Harnup Hırsızlığı'ndan 10,754 TL Temin Ettiler11 Eylül 2020 Cuma 12:40
  • Haneye Tecavüz Etti Kasti Hasar Verdi11 Eylül 2020 Cuma 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti