Denktaş: Devlet sanal bahisçilerden komisyon alsın

Serdar Denktaş ekonominin canlanması için yaptığı önerilerde sanal bahis sektörüne yönelik “Devlet dönen rakamı kendi kontrolü içinde döndürürse, buradan alacağı sadece lisans bedeli değil, komisyon ile ayda yaklaşık 150 milyon TL ek gelir sağlamış olur”

Serdar Denktaş TAK’a yaptığı açıklamalarda ekonominin canlanması için sanal bahis sektörüne, GSM operatörlerine, seyrüsefer harçlarına ve kayıt dışı gelir edenlere yönelik bir dizi önerilerde bulundu.

Ekonominin çarklarının durgunlaştığı dönemlerde ek gelir sağlamaya yönelik sanal bahis sektöründen ciddi kaynak elde edilebileceğini dile getiren Denktaş, sistemin legalleşmesine yönelik hükümetin bir çalışması bulunduğunu ancak çalışılan tasarının “hepsini kapatma” yönünde olduğunu kaydetti. Serdar Denktaş, “Sanal bahis sektöründe belli bir para dönüyor. Devletin bunu kontrol altına alması önemlidir. Kayıt dışılık da bu şekilde önlenmiş olur. Bazı önerilerde bulundum. Devlet dönen rakamı kendi kontrolü içinde döndürürse, buradan alacağı sadece lisans bedeli değil, komisyon ile ayda yaklaşık 150 milyon TL ek gelir sağlamış olur” ifadelerini kullandı.

Seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıta yüklenmesi önerisini yıllardan beri gündeme getirdiğini söyleyen Denktaş, bu sistemin; kayıt dışılığı ve bürokratik sıkıntıları önleyeceğini, devlete ek gelir sağlayacağını belirtti.

Denktaş, buna yönelik otomasyon projesinin devletin elinde bulunduğunu ifade etti.

GSM operatörlerinden yüzde 35’e kadar vergi alma imkanı bulunduğunu, şu anda bu yüzde 10 vergi alındığını söyleyen Denktaş, bu rakamın yüzde 15-20’lere çıkarılabileceğini belirtti.

Ülkede ikinci iş yapan kamu görevlilerinin kayıt dışı gelir elde ettiğini söyleyen Denktaş, bu durumu önlemek adına ikinci işin izinlendirilip vergi toplama suretiyle devlete gelir sağlanabileceğini kaydetti.

Denktaş, benzer bir şekilde emekli olup çalışmaya devam edenlerin emekli maaşından da vergi alınabileceğini söyledi.